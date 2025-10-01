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Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
Anniversario 20 Mar 2026

32 anni senza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Usigrai e Cdr Tg3: «Verità e giustizia non si prescrivono»

La giornalista e l'operatore furono uccisi a Mogadiscio il 20 marzo 1994 in circostanze mai chiarite.

«Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono ancora qui con noi: il loro ricordo è vivo e non smetteremo di chiedere verità e giustizia, a 32 anni dalla loro uccisione, avvenuta a Mogadiscio il 20 marzo 1994 e tuttora senza colpevoli». Così in una nota l’Usigrai, nel giorno del 32esimo anniversario della morte della giornalista e dell’operatore del Tg3.

La ricorrenza è stata «l’occasione per il segretario Usigrai Daniele Macheda di incontrare a Trieste la signora Patrizia Scremin, moglie di Miran. Un incontro pieno di umanità e di ricordi, in cui Patrizia ha raccontato chi era “il suo” Miran. Innanzitutto un artista, un fotografo e operatore di grande sensibilità che, attraverso le immagini, è riuscito a raccontare le persone nei loro momenti più veri. E anche in quelli più tragici: dal lungo conflitto nella ex Jugoslavia alla guerra civile in Somalia».

La nota si conclude sottolineando che «a Roma, la città di Ilaria Alpi, il Cdr del Tg3 e l’Esecutivo Usigrai hanno ricordato la collega con un mazzo di rose bianche deposte sulla tomba di Ilaria, al cimitero di Prima Porta, dove la giornalista riposa».

Anche il Cdr del Tg3 ricorda i cronisti barbaramente uccisi in Somalia: «Sono 32 anni che la firma di Ilaria Alpi manca dal nostro giornale. Era il 20 marzo 1994 quando in una strada di Mogadiscio la nostra collega e Miran Hrovatin sono stati uccisi da pallottole sparate da assassini di cui ancora non si conosce il nome. Noi non dimentichiamo, ma non vogliamo nasconderci dietro la retorica della memoria». Il Cdr conclude: «Cercare verità e giustizia significa parlare di loro e delle loro inchieste non solo ad ogni anniversario, significa lavorare alla verifica dei fatti che hanno portato alla loro morte ogni giorno. Noi non archiviamo». (anc)

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