Il Palazzo di Giustizia di Trieste (Foto: Paolo Tosolini - commons.wikimedia.org)

27 Nov 2023

Aggressioni no vax a giornalisti, nuova condanna a Trieste

Inflitti 13 mesi di reclusione a un 39enne. Dovrà anche risarcire il danno al cronista del Piccolo Gianpaolo Sarti, determinato in 4 mila euro, oltre alle spese legali, e 500 euro ciascuno a Odg e Assostampa regionali. L'episodio risale al 6 novembre 2021.

«Seconda sentenza di condanna nei confronti di quanti hanno minacciato e, come in questo caso, aggredito dei colleghi nel corso delle manifestazioni No Vax e No Green Pass dell’autunno 2021». Lo rende noto l'Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia in un comunicato diffuso il 27 novembre 2023. Il Tribunale di Trieste ha condannato, in primo grado, un uomo di 39 anni a 13 mesi di reclusione, senza sospensione condizionale della pena, per minacce e lesioni volontarie nei confronti del giornalista de Il Piccolo, Gianpaolo Sarti.



«L’episodio - prosegue la nota - risale al 6 novembre 2021 durante lo sgombero di piazza della Borsa durante una manifestazione No Green Pass. Il cronista, che stava riprendendo con il telefonino lo sgombero, era stato dapprima minacciato verbalmente e poi colpito con una spallata, con un pugno alla nuca, e infine con una testata allo zigomo che gli avevano procurato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni».



Il comunicato aggiunge poi che il giudice Anna Battaglia ha condannato l'imputato «a risarcire il danno al giornalista, determinato in 4 mila euro, oltre alle spese legali e a 500 euro ciascuno a Ordine dei giornalisti e Assostampa FVG che, anche in questo caso, hanno affiancato il collega nel procedimento giudiziario per ribadire che non si possono diffamare e minacciare impunemente i giornalisti che svolgono semplicemente il loro lavoro, quello di informare».



La nota si chiude con l'annuncio che «Ordine e Assostampa, che ringraziano l’avv. Antonio Santoro con il quale si erano costituiti parte civile insieme a Sarti, devolveranno le somme riconosciute dal giudice al Fondo Simona Cigana per garantire l’assistenza legale a giornalisti freelance in difficoltà economica».