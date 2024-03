Agi, l'assemblea dei giornalisti chiede chiarezza sul futuro dell'agenzia (Foto: agi.it)

19 Mar 2024

Agi, l'assemblea dei giornalisti chiede chiarezza sul futuro dell'agenzia. Affidati al Cdr 5 giorni di sciopero

Il corpo redazionale «torna ad esprimere forte preoccupazione per le nuove indiscrezioni sulla vendita, mai ufficialmente smentite» dall'azienda.

L'Assemblea dei redattori dell'Agi «torna ad esprimere forte preoccupazione per le nuove indiscrezioni sulla vendita dell'Agenzia, mai ufficialmente smentite. Indiscrezioni – si legge in una del Cdr datata lunedì 18 marzo 2024 – che arrivano mentre resta ancora senza risposta in Parlamento un'interrogazione al governo a poche settimane dopo la firma dell'accordo tra Cdr e Azienda sulla procedura di isopensione, destinata a determinare entro l'anno una sensibile riduzione dell’organico».



L'Agi è «da oltre 70 anni un punto di riferimento dell'informazione italiana e ha sempre assicurato un notiziario di qualità e pluralista. L'Eni negli anni si è dimostrato editore capace di salvaguardare i livelli occupazionali e di garantire sempre l'indipendenza e l'autonomia dei giornalisti, tutti elementi che sarebbero fortemente a rischio nello scenario prospettato», incalzano i giornalisti.



L'Assemblea all'unanimità incarica il Cdr di «chiedere all'Azienda di fare definitivamente chiarezza sul futuro dell'Agenzia: in mancanza di una tempestiva risposta ufficiale, l'Assemblea affida al Cdr un pacchetto di cinque giorni di sciopero da convocare nei tempi e nelle modalità che riterrà più opportuni. L'Assemblea dei redattori dell'Agi – conclude la nota – resta formalmente aperta e sarà nuovamente convocata per affrontare gli altri punti all'ordine del giorno».