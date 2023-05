Un momento dell'iniziativa a Conselice per la Giornata mondiale per la libertà di stampa il 3 maggio 2023

24 Mag 2023

Alluvione Emilia-Romagna, la Fnsi al fianco della popolazione di Conselice

Da anni il Comune romagnolo ospita iniziative dedicate alla libertà di stampa: «È un simbolo anche del giornalismo italiano».

«La Federazione nazionale della Stampa italiana è a fianco della popolazione di Conselice duramente colpita dall'alluvione e che sta lottando tenacemente per difendere case e attività dalla furia dell'acqua». Lo si legge in una nota diffusa dalla Fnsi.



«La Fnsi – prosegue la nota - esprime solidarietà alla sindaca Paola Pula e all'assessora Raffaella Gasparri con le quali collabora costantemente da anni per organizzare nel Comune romagnolo iniziative dedicate alla libertà di stampa. Conselice con il suo monumento dedicato appunto alla libertà di stampa e con il suo Osservatorio a difesa dei cronisti minacciati – il 3 maggio e il 1° ottobre di ogni anno vengono organizzate diverse iniziative dedicate a questi temi – è un simbolo anche del giornalismo italiano».



Il comunicato si chiude guardando al futuro: «Al Comune è stato offerto aiuto e sostegno e appena conclusa l'emergenza ci sarà un confronto con l'amministrazione su come appoggiare concretamente il Comune».