Scritte 'no vax' a Firenze (Foto: lamartinelladifirenze.it)

26 Lug 2022

Altro attacco 'no vax' a una testata toscana. L'Ast al fianco dei colleghi

Nel mirino 'La Martinella', quotidiano online diretto da Luciano Mazziotta da anni attivo a Firenze. «Già preso di mira a maggio, il giornale è stato vittima di un secondo 'storm social', con la pagina Facebook intasata da post-fotocopia», spiega l'Assostampa.

L'Associazione Stampa Toscana denuncia «l'ennesimo attacco "no vax" al quale è stata sottoposta una testata giornalistica in Toscana». Questa volta è finito nel mirino "La Martinella", diretto da Luciano Mazziotta, quotidiano online da anni attivo a Firenze.



«Già attaccato a maggio, il giornale è stato vittima, ieri 25 luglio 2022, di un secondo "storm social", con la pagina Facebook della testata letteralmente intasata da post-fotocopia», spiega in una nota l'Assostampa, che, «oltre a esprimere piena vicinanza e solidarietà a Mazziotta e ai colleghi», si rivolge ancora una volta al Prefetto, Valerio Valenti, e alle forze dell'Ordine «affinché i giornalisti vengano messi in condizione di svolgere il loro lavoro con le necessarie tutele, in modo da garantire ai lettori un'informazione sempre libera e corretta».