Papa Francesco (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

28 Apr 2023

«Andare, vedere, ascoltare... parlare col cuore», il 19 maggio alla Lumsa corso sulle parole di Francesco

Il messaggio del Pontefice per la 57esima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali al centro del seminario di formazione.

Si svolgerà il 19 maggio 2023, presso l’Aula magna dell’Università Lumsa (Borgo Sant'Angelo 13, Roma) il corso sul tema ‘«Andare, vedere, ascoltare... parlare col cuore» - Le parole di Papa Francesco su come stare nell'informazione e nella comunicazione’, organizzato da Odg Lazio e Ucsi Lazio in collaborazione con Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Roma, WeCa, Fisc Lazio, Università Lumsa.



Il corso prende spunto dal messaggio di Papa Francesco per la 57esima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 21 maggio 2023, diffuso il 24 gennaio scorso (giorno della memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti) in cui ha sottolineato come «un cuore che vede» può «arrivare a sentire nel proprio cuore anche il palpito dell’altro. Allora può avvenire il miracolo dell’incontro, che ci fa guardare gli uni gli altri con compassione, accogliendo le reciproche fragilità con rispetto, anziché giudicare per sentito dire e seminare discordia e divisioni». L’obiettivo dell’incontro di formazione sarà quello di riflettere sulle parole del Pontefice.



Questi i relatori previsti: Francesco Bonini, rettore Lumsa; Guido D’ Ubaldo, presidente Odg Lazio; Don Stefano Cascio, consulente ecclesiastico Ucsi Lazio; Maurizio Di Schino, presidente Ucsi Lazio; Fabio Bolzetta, presidente WeCa; Angelo Zema, delegato Fisc Lazio; Nazifa Mersa Hussain, mediatrice culturale afgana; Gustavo Eduardo Denis Desloges, giornalista venezuelano; Walter Scarfò, artdirector Youtopia e facilitatore grafico; Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede; Michele Sorice, professore ordinario di Comunicazione alla Luiss; Maria Zegarelli, vicepresidente del Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti.



Il termine ultimo per iscriversi al corso, che darà diritto ai partecipanti a 6 crediti formativi, è fissato per il 17 maggio.