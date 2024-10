Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

18 Ott 2024

Askanews, Barachini: «Chiesti approfondimenti all'editore sui tagli al costo del lavoro giornalistico»

Monito del sottosegretario all'Editoria nel giorno dello sciopero dei giornalisti dell'agenzia di stampa: «Vigiliamo e vigileremo sul rispetto dei parametri richiesti dalle norme in assenza dei quali verrebbero a mancare i presupposti del contratto con la Presidenza del Consiglio».

«A fronte della richiesta aziendale di tagli al costo del lavoro giornalistico presentata al Cdr di Askanews, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria di Palazzo Chigi ha chiesto elementi di approfondimento all'editore per verificare la congruità degli interventi annunciati con le norme stringenti varate con la riforma che istituisce l'elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale».



È quanto sottolinea, in una nota diffusa venerdì 18 ottobre 2024, giorno dello sciopero dei giornalisti dell'agenzia di stampa, il sottosegretario all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, che aggiunge: «Vigiliamo e vigileremo sul rispetto dei parametri richiesti dalle norme in assenza dei quali verrebbero a mancare i presupposti del contratto con la Presidenza del Consiglio».