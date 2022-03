Il cameraman della Fox News Pierre Zakrzewski, a sinistra (Foto: streaming da foxnews.com)

15 Mar 2022

Cameraman di Fox News e giornalista ucraina uccisi vicino Kiev

Pierre Zakrzewski e Alexandra Kuvshinova sono rimasti vittime dello stesso attacco in cui è stato ferito il corrispondente Benjamin Hall. Zakrzewski, 55 anni, «profondo conoscitore di teatri di guerra, era una assoluta leggenda del nostro lavoro, la sua perdita è devastante», il commento dell'emittente Usa.