La locandina delle celebrazioni (particolare)

22 Set 2022

Conselice, il primo ottobre le celebrazioni per il 16° anniversario del monumento alla Libertà di stampa

Appuntamento in piazza Libertà di Stampa, alle 10, con, fra gli altri, la sindaca Paola Pula; Paolo Berizzi, presidente dell'Osservatorio sulla libertà di stampa; Renzo Savini, presidente provinciale Anpi; Matteo Naccari, presidente Aser; Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi e Michele De Pascale, presidente della Provincia.

Tutto pronto a Conselice per le celebrazioni del 16° anniversario del monumento alla stampa clandestina e alla libertà di stampa nel Comune del ravennate previste per sabato 1 ottobre 2022. L'appuntamento è in piazza Libertà di Stampa, alle 10, dove interverranno: la sindaca di Conselice, Paola Pula; Paolo Berizzi, presidente dell'Osservatorio sulla libertà di stampa; Renzo Savini, presidente provinciale Anpi; Matteo Naccari, presidente Aser; Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi e il presidente della Provincia di Ravenna, Michele De Pascale.



Prevista la partecipazione di: Giuseppe Giulietti, presidente Fnsi; Nello Scavo, giornalista di Avvenire e Stefania Battistini, giornalista Rai.



Ricco, come ogni anno, anche il cartellone delle iniziative collaterali che inizieranno la sera di venerdì 30 settembre e proseguiranno domenica 2, giovedì 6, sabato 15 e mercoledì 26 ottobre.



Sempre sabato 1° ottobre si terrà anche la consegna del premio "Camillo Galba" all'istituto comprensivo Foresti, che sarà accompagnata dalle letture degli alunni della scuola primaria e secondaria inferiore di Conselice e Lavezzola.



PER APPROFONDIRE

Il programma completo delle celebrazioni per il 16° anniversario del monumento alla stampa clandestina e alla libertà di stampa è pubblicato sul sito web dell'Aser.