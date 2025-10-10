La storica sede di Controradio di via dell’Orto a Firenze

26 Mar 2026

Controradio, festa e diretta per i 50 anni

La storica emittente radiofonica indipendente con sede a Firenze è nata nel 1976. L’appuntamento è per il 31 marzo dalle 7 del mattino.

Controradio compie 50 anni: per celebrare l’anniversario della storica emittente radiofonica indipendente con sede a Firenze nata nel 1976, martedì 31 marzo 2026 dalle ore 7 alle 19.30 è in programma una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e il pubblico. Alle 20:25 la festa si trasferirà al Tenax di Firenze, con i dj dell’emittente toscana.



«Da quel 31 marzo 1976 – scrive la redazione nel comunicato stampa di presentazione delle celebrazioni - sono passati 50 anni per una Storia che continua per una Voce che resiste, e che vuol festeggiare con il pubblico e la città». (anc)