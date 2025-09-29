CERCA
Lo stadio Enrico Sannazzari di Chiavari (Foto: di Postcrosser - commons.wikimedia.org)
Associazioni 18 Ott 2025

Entella-Sampdoria, cronisti esclusi per lasciare spazio a non giornalisti. Odg, Alg e Ussi: «Più rispetto per la professione»

Ordine, Assostampa e unione stampa sportiva liguri: «Ribadiamo con fermezza che sia a bordo campo che in tribuna stampa possono e devono entrare solo esclusivamente persone iscritte all’Albo».

«Quattordici giornalisti liguri non hanno potuto lavorare e raccontare ieri sera la partita tra Entella e Sampdoria. Il problema non è stato solo la capienza della tribuna stampa dello stadio Sannazzari ma anche la scelta della società chiavarese, di concerto con la Lega di serie B, di riservare, nonostante l'elevata richiesta di accrediti da parte di giornalisti, un terzo dei posti a disposizione in tribuna stampa a addetti alla raccolta dati, uffici stampa di Entella e Sampdoria e tecnici. Parliamo di addetti ai lavori (molto dei quali neppure giornalisti) e non certo di cronisti regolarmente iscritti all'Odg». Lo si legge in un comunicato congiunto di Odg, Assostampa e Ussi della Liguria diffuso sabato 18 ottobre 2025.

Il comunicato prosegue: «Quanto accaduto ieri sera va in in senso opposto a un accordo stipulato a settembre 2025 tra le società professionistiche liguri e gli organismi di categoria dei giornalisti a livello regionale che consente l’accesso alla tribuna stampa solo ai giornalisti iscritti all’Albo. Molti dei cronisti accreditati ieri sera hanno anche raccontato e denunciato all’Odg Liguria comportamenti da “ultrà” di questi tecnici durante il match».

L’Ordine dei Giornalisti della Liguria, l’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ussi Liguria concludono stigmatizzando la decisione presa dall'Entella e «ribadiscono con fermezza che sia a bordo campo che in tribuna stampa possono e devono entrare solo esclusivamente persone iscritte all’Albo dei giornalisti». (anc)

Associazioni
10 Ott 2025
Bologna, la torre della Garisenda 'si muove'. Aser scrive al sindaco Lepore: «Chiarisca su possibili rischi»
Associazioni
09 Ott 2025
Trieste, ancora un giornalista aggredito. Assostampa Fvg al fianco del collega
Associazioni
09 Ott 2025
Aser: «Piena solidarietà e vicinanza ai cronisti rimasti feriti negli scontri in piazza a Bologna»
