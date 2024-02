Il logo della manifestazione 'Non Ti Scordar di me'

13 Feb 2024

Erice, al via l'ottava edizione del concorso giornalistico 'Santo della Volpe'

Anche quest'anno saranno coinvolti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati ad elaborare un articolo e un video. Il termine per partecipare scade il 27 marzo 2024.

Al via l'ottava edizione del concorso giornalistico 'Santo della Volpe' riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e promosso dal Comune di Erice (Tp), in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa, l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Usigrai, l'Associazione Libera, LiberaInformazione e associazione Articolo 21, nell'ambito delle iniziative previste in occasione di 'Non Ti Scordar di me 2024', la manifestazione dedicata al ricordo delle vittime della strage mafiosa del 2 Aprile 1985 di Pizzolungo.



Proprio a Erice, in occasione dell'edizione 2015 di 'Non ti scordar di me', Santo della Volpe fece una delle ultime apparizioni pubbliche prima della grave malattia che lo ha condotto alla prematura morte nel mese di luglio dello stesso anno. Attraverso il concorso si intende ricordare e onorare la figura del giornalista, presidente della Fnsi, sempre in prima linea nel suo impegno sociale e professionale in favore della legalità e nella lotta alle mafie.



Come nelle precedenti edizioni del concorso saranno coinvolti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nell'elaborazione di un testo nella forma di articolo giornalistico con la seguente traccia che prende spunto da una frase dello statista Aldo Moro:



«La verità illumina, la verità dà coraggio». Quanta consapevolezza c'è oggi rispetto a questo tema, che vuole anche ricordarci come solo capendo il passato potremo organizzare il presente e il futuro. Lasciare libero corso alla Giustizia deve essere la regola, Costituzionale, principale assieme a quella che riconosce come diritto/dovere quella di informare. Ma è davvero così? E poi è solo questione di Giustizia? È il tempo di indagare la verità con metodi nuovi, quali possono essere?



L'articolo (massimo 5mila caratteri spazi inclusi) va presentato in formato pdf e in formato word. Ciascun istituto scolastico potrà partecipare con un massimo di tre elaborati. Una commissione giudicatrice selezionerà i tre vincitori che saranno premiati a Erice nel corso dell'incontro che si svolgerà venerdì 5 aprile 2024 al Polo Universitario di Trapani (Erice, Lungomare Dante Alighieri 2/4).



Per partecipare ciascun Istituto Scolastico dovrà compilare il modello disponibile – con il bando e tutte le informazioni utili – sul sito web del Comune (qui il link diretto) e inviarlo via Pec entro il 27 marzo 2024 all'indirizzo: protocollo@pec.comune.erice.tp.it.



Anche per l'edizione 2024, inoltre, si è stabilito di poter partecipare al concorso, oltre che all'articolo giornalistico, attraverso la produzione di un video della durata massima di 15 minuti, sempre sullo stesso tema.