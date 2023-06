Emfa, via libera dei rappresentanti dei 27 Stati Ue (Foto: European Union, consilium.europa.eu)

21 Giu 2023

Media Freedom Act, via libera dai rappresentanti dei 27 Stati Ue

L'obiettivo è l'approvazione finale prima delle elezioni europee del 2024.

Via libera dei rappresentanti Permanenti Aggiunti degli Stati membri presso l''Ue (Coreper I) alla posizione del Consiglio su una nuova legge per salvaguardare la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media nell'Ue.



«L'European Media Freedom Act (Emfa) stabilirà un quadro comune per i servizi dei media nel mercato interno dell'Ue e introdurrà misure volte a proteggere i giornalisti e i fornitori di media dalle interferenze politiche, rendendo al contempo più facile per loro operare attraverso i confini interni dell'Ue», spiega il Consiglio Ue.



Con il via libera del Coreper I inizieranno i negoziati nel trilogo tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo. "L'obiettivo comune - sottolinea il Consiglio Ue - è arrivare all'approvazione finale prima delle elezioni europee". (Ansa, 21 giugno 2023)