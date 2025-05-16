CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Forum of Mediterranean Women Journalists, dal 25 al 26 novembre la X edizione a Bari e Lecce
Appuntamenti 21 Nov 2025

Forum of Mediterranean Women Journalists, dal 25 al 28 novembre la X edizione a Bari e Lecce

L’evento negli anni si è affermato come una rete transnazionale di giornaliste, ricercatrici ed attiviste impegnate nella costruzione di ponti culturali e informativi tra le sponde del Mar Mediterraneo.

Si svolgerà tra Bari e Lecce dal 25 al 28 novembre 2025 la X edizione del Forum of Mediterranean Women Journalists dal titolo “Disarmate. Disarmanti. Donne nonviolente in lotta”.

Il Forum si propone come un momento di riflessione decoloniale e intersezionale, nonché presa di posizione collettiva per una informazione etica, contro la disinformazione, i linguaggi d’odio, le fake news, gli stereotipi di genere, per la tutela dei diritti delle donne, ovvero dei diritti di tutti.

Nato nel 2016, il Forum si è affermato come una rete transnazionale di giornaliste, ricercatrici ed attiviste impegnate nella costruzione di ponti culturali e informativi tra le sponde del Mar Mediterraneo.

Come da tradizione, l’evento si aprirà alle ore 10 del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla presenza del nuovo Rettore Roberto Bellotti e del sindaco di Bari Vito Leccese.

Introdurrà i lavori Marilù Mastrogiovanni, giornalista e fondatrice del Forum of Mediterranean Women Journalists. Seguiranno gli interventi di: Loredana Perla, direttrice del dipartimento For.Psi.Com, Luigi Cazzato, direttore del Master in giornalismo e coordinatore del Corso di Studi in Scienze della comunicazione; Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana; Maurizio Marangelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia; Piero Ricci, consigliere Ordine nazionale dei giornalisti; Raffaele Lorusso, Comitato esecutivo Federazione Internazionale dei giornalisti (Ifj); Vito Fatiguso, segretario Assostampa Puglia; Lino Patruno, direttore Medi@terraneonews del Master in giornalismo; Lella Ruccia, Consigliera di parità della Regione Puglia; Michele Bordo, Presidente Corecom Puglia; Serena Bersani, presidente nazionale Giulia giornaliste.

Le conclusioni del primo Panel “Disarmate. Disarmanti. Donne nonviolente in lotta” (che dà il titolo all’intera decima edizione) sono affidate alla keynote lecture di Mona Abuamara, la nuova ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia.

Il Forum resterà poi a Bari fino al 26 novembre con vari panel cui interverranno, tra le altre, le giornaliste Rula Jebreal, Alessandra Mancuso e Antonella Napoli, mentre il 27 e il 28 gli ultimi appuntamenti sono in programma a Lecce nell’ex Convento degli Agostiniani.

La partecipazione a ciascun panel darà diritto a quattro crediti (qui l’elenco di tutti gli appuntamenti con la possibilità di iscriversi sulla piattaforma della formazione).

Al Forum lavorano tutto l’anno: l’Università degli Studi di Bari, il Master in Giornalismo, il Co.re.com Puglia, l’Ordine dei giornalisti di Puglia, la Federazione nazionale della Stampa italiana e Assostampa Puglia, Ossigeno per l’Informazione, Giulia giornaliste, Noi rete Donne, il Centro di ricerca europeo per l’innovazione sostenibile, l’APS Giornaliste del Mediterraneo e molti volontari e volontarie.

PER APPROFONDIRE
Il programma completo del Forum of Mediterranean Women Journalists è disponibile a questo link. La diretta streaming dei vari eventi è disponibile ai seguenti indirizzi:

https://www.facebook.com/forumgiornaliste

https://x.com/Giornaliste

https://www.instagram.com/forumgiornalistemediterraneo

https://www.youtube.com/@FMWJournalists

 

@fnsisocial
Appuntamenti
20 Nov 2025
Ifj, il 2 e 3 dicembre a Bari la riunione del Comitato esecutivo
Appuntamenti
14 Nov 2025
Gorizia, il 14 e 15 novembre convegno sulle minoranze linguistiche storiche
Appuntamenti
07 Nov 2025
'La stampa estera entri a Gaza!', il 12 novembre conferenza stampa a Roma
 Le altre news

Articoli correlati

Authority11 Ott 2025
Agcom avvia il nuovo Osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre
Cdr27 Giu 2025
La7, il Cdr: «Da azienda nessun riconoscimento per i giornalisti». Il 1° luglio conferenza stampa in Fnsi
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Fondazione Murialdi16 Giu 2025
2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno
Associazioni27 Mag 2025
Sindacato giornalisti Veneto, il 18 giugno assemblea per il rinnovo degli organismi statutari
Referendum 202516 Mag 2025
Referendum, lunedì 19 maggio iniziativa della Cgil a Roma con Landini
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits