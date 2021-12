Un'immagine della campagna di Amnesty International Italia per Patrick Zaki

02 Dic 2021

#FreePatrickZaki, Cdr e fiduciari Rai aderiscono alla mobilitazione di Amnesty international del 7 dicembre

Giornaliste e giornalisti del servizio pubblico aderiscono all'appello a scendere in piazza per la manifestazione che verrà convocata a Roma e in altre 50 città per attendere l'esito dell'udienza «che potrebbe essere quella decisiva» per lo studente in carcere in Egitto da 22 mesi.

L'assemblea dei Cdr e fiduciari della Rai chiede all'Usigrai di continuare ad impegnarsi nella richiesta di scarcerazione per Patrick Zaki. «Il 7 dicembre in Egitto – si legge in un documento dell'assemblea votato all'unanimità – ci sarà una nuova udienza che potrebbe essere quella decisiva per Zaki, in carcere da 22 mesi per aver difeso la libertà di espressione. Le giornaliste I giornalisti e della Rai aderiscono all'appello di Amnesty international a scendere in piazza il 7 dicembre per la manifestazione che verrà convocata a Roma e in altre 50 città per attendere l'esito dell'udienza».



Comitati e fiduciari di redazione chiedono inoltre alla Rai «di dare il necessario spazio informativo a questa iniziativa che coinvolge tutta la società civile nel chiedere il rispetto dei diritti umani e dei valori fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione».