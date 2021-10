Uno striscione della manifestazione a Trieste (Foto: @alesmartegani)

12 Ott 2021

Giornalisti aggrediti, Assostampa e Ordine regionali dal prefetto di Trieste

La solidarietà dei rappresentanti dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e dell'esecutivo Usigrai ai colleghi della troupe Rai e a tutti i colleghi finiti nel mirino durante l'ultimo corteo nel capoluogo. «Si registra ormai un clima di intolleranza nei confronti di chi svolge la primaria funzione di informare i cittadini», rilevano.

«Ieri a Trieste ne abbiamo avuto la conferma: i giornalisti sono diventati il bersaglio preferito dei manifestanti "No green pass". Purtroppo con una novità: dai cori "giornalisti terroristi" e "venduti" sotto la redazione del quotidiano Il Piccolo e dai lanci di bottiglie contro la sede regionale della Rai, stavolta si è passati all'aggressione nei confronti di una collega della Rai Fvg, che è stata spintonata e alla quale è stato strappato di mano il microfono, poi lanciato in mezzo alla folla». Lo affermano, in una nota congiunta, l'Associazione di Stampa e l'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia che alla giornalista aggredita e a tutti i colleghi che sono stati insultati durante l'affollato corteo a Trieste esprimono «solidarietà e vicinanza».



Ordine e Assostampa Fvg porteranno davanti al prefetto «la preoccupazione della categoria e di tutti coloro che hanno a cuore la Costituzione italiana e in particolare l'articolo 21, faro di tutti gli operatori dell'informazione. Le migliaia di persone che hanno manifestato civilmente – concludono i rappresentanti regionali dei giornalisti – di certo non vanno confuse con una minoranza di violenti ed esagitati, ma ormai va registrato un clima di intolleranza nei confronti di chi svolge la primaria funzione di informare i cittadini».



Alla troupe Rai e ai giornalisti finiti nel mirino a Trieste esprime solidarietà anche l'esecutivo dell'Usigrai. «Una aggressione largamente annunciata», rilevano i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico.



«Da tempo – spiegano – stiamo denunciando il clima di odio e violenza che cresce contro l'informazione. Ieri a Trieste è accaduto ciò che temevamo: giornalista e operatore della Rai sono stati aggrediti. Ci auguriamo che gli aggressori vengano individuati quanto prima. Un episodio grave che fa seguito alle continue minacce, offese, intimidazioni registrate nei giorni scorsi all'esterno delle sedi Rai di Trento, Milano, Ancona, Bari ed altre ancora. Per questo chiediamo alle autorità di aumentare il livello di allerta a tutela della sicurezza delle giornaliste e dei giornalisti, e degli operatori dell'informazione in generale».