La locandina del premio
Premi e Concorsi 09 Gen 2026

Il premio Nazzareno Bisogni sbarca nelle scuole. Iscrizioni alla terza edizione aperte fino al 31 marzo

Il concorso, istituito in memoria dell’ex vicepresidente Ast e storico addetto stampa della Cgil, ha lo scopo di incoraggiare la formazione e riconoscere l’attività di giovani giornalisti di carta stampata, online, radio e televisione in Toscana.

La Cgil Toscana, con la collaborazione dell’Associazione Stampa Toscana e dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, organizza la terza edizione del “Premio giornalistico Nazzareno Bisogni” con lo scopo di incoraggiare la formazione e riconoscere l’attività di giovani giornalisti di carta stampata, online, radio e televisione in Toscana, in ricordo di Nazzareno Bisogni, capo ufficio stampa della Cgil Toscana per oltre 20 anni e dirigente di lungo corso del sindacato dei giornalisti (è stato vicepresidente dell’Ast e ha fatto parte della giunta esecutiva della Fnsi).

Le due sezioni delle edizioni passate (lavori testuali e audiovisivi) sono state accorpate in una unica denominata “Sezione Stampa” (sarà premiato con la cifra di 2mila euro stanziati da Cgil Toscana un solo elaborato, salvo ex aequo); inoltre, il concorso sbarca nelle scuole superiori (“Sezione Scuola”), per la precisione all’Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze dove gruppi di alcune classi quinte si cimenteranno nella proposta di lavori giornalistici (su temi civili, sociali, economici e culturali) o testuali o audiovisivi (i primi tre gruppi classificati si divideranno il premio da 2mila euro stanziati da Cgil Toscana.

Possono partecipare al Premio nella Sezione Stampa coloro che al 31 dicembre 2025 non abbiano compiuto i 35 anni di età. Nel dettaglio, possono partecipare con un singolo lavoro a persona gli autori di articoli, servizi o inchieste relativi alla Toscana e i suoi territori (su temi civili, sociali, economici e culturali) pubblicati nel corso dell’anno solare 2025 su testate giornalistiche toscane regolarmente registrate (quotidiani, periodici cartacei o online, siti web, radio, web-radio, tv, web tv). Requisito indispensabile per la partecipazione è lo svolgimento dell’attività giornalistica (pubblicisti, praticanti e professionisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, nonché altri collaboratori a vario titolo di quotidiani e periodici toscani). La partecipazione è individuale e gratuita. I lavori in concorso dovranno pervenire per e-mail all’indirizzo premiobisogni@tosc.cgil.it entro il 31 marzo 2026. Al vincitore verrà corrisposta la somma di 2.000 euro, stanziati da Cgil Toscana. (anc)

