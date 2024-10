Il rapporto tra giornalismo d’inchiesta, Corte dei conti e forze di polizia: il 29 novembre corso in Fnsi

09 Ott 2024

Il seminario, organizzato in collaborazione con ForMedia, darà diritto a quattro crediti formativi.

‘Il giornalismo investigativo d’inchiesta nell’accertamento delle responsabilità ammnistrativo contabile. Il ruolo della Corte dei Conti e delle forze di Polizia’: è questo il titolo del corso di formazione organizzato in collaborazione con ForMedia, che si svolgerà nella sede della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma) venerdì 29 novembre 2024 dalle 9:30 alle 13:30.



Giornalisti, magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine si confronteranno su un tema di grande interesse per chi si occupa di giornalismo e, nello specifico, di giornalismo d’inchiesta, visto dal particolare punto di osservazione di chi si rapporta con la Corte dei Conti, con particolare attenzione al delicato rapporto tra giornalista, magistrato e ufficiale di polizia, alla luce degli obblighi deontologici e del dovere di informare sui temi economici.



I relatori, moderati dal consigliere nazionale della Federazione nazionale della Stampa italiana Tommaso Polidoro, saranno i seguenti:

Fiorenza Sarzanini (giornalista) – ‘Cronaca e ricerca della verità su economia e illeciti amministrativi’;

Vito Tenore (presidente di Sezione della Corte dei conti, professore Sna) – ‘La compiuta conoscenza delle funzioni della Corte dei conti quale presupposto per una corretta informazione sulle sue iniziative giudiziarie’;

Fernanda Fraioli (consigliera della Corte dei conti) – ‘Corte dei conti e il rapporto con la Gdf’;

Dario Sopranzetti (colonnello Gdf) – ‘Il rapporto della Gdf con la Corte dei conti’;

Francesco Grignetti (giornalista) – ‘Il dialogo del giornalista con il magistrato e con l’ufficiale di polizia. Come gestire un delicatissimo rapporto con le fonti alla luce degli obblighi deontologici e il dovere di informare’;

Valentina Papa (Sostituto Procuratore generale) – ‘Notizia damni e clamor mediatico: il ruolo del giornalismo nelle attività istruttorie del Pubblico Ministero contabile’.



I giornalisti che parteciperanno al corso dopo essersi registrati sulla piattaforma della formazione otterranno quattro crediti.