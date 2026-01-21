CERCA
Uffici Stampa 09 Mar 2026

'Il reclutamento di personale giornalistico negli enti locali': pubblicato il nuovo vademecum dell'Anci

Il quaderno operativo, realizzato nel percorso di collaborazione con la Fnsi, traccia le 'Linee guida per la definizione del Bando di concorso di Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico (Settore informazione)'.

L’Associazione nazionale comuni italiani ha pubblicato sul suo sito web lunedì 9 marzo 2026 il nuovo quaderno operativo dal titolo ‘Il reclutamento di personale giornalistico negli enti locali. Linee guida per la definizione del Bando di concorso di Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico (Settore informazione)’. Il manuale rientra nell’ambito del percorso di collaborazione avviato da Anci e Federazione nazionale della Stampa italiana con un protocollo rinnovato il 28 gennaio 2026.

«Nell’organizzazione comunale – scrive l’Anci - il personale giornalistico deve favorire l’innovazione nell’ambito comunicativo e supportare l’amministrazione nella gestione delle informazioni e della comunicazione istituzionale. Così contribuisce a realizzare in modo compiuto il principio di trasparenza dell’azione politico amministrativa garantendo la massima consapevolezza nella partecipazione sociale alla gestione democratica delle istituzioni».

Il manuale, il 60° editato dall’Associazione, propone criteri rivolti a favorire la più corretta definizione delle procedure selettive, con particolare riferimento al contenuto ed alle disposizioni dello stesso Bando.

Di seguito è possibile scaricare il manuale in formato pdf:

 Il reclutamento di personale giornalistico negli enti locali
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
