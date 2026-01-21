L’Associazione nazionale comuni italiani ha pubblicato sul suo sito web lunedì 9 marzo 2026 il nuovo quaderno operativo dal titolo ‘Il reclutamento di personale giornalistico negli enti locali. Linee guida per la definizione del Bando di concorso di Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico (Settore informazione)’. Il manuale rientra nell’ambito del percorso di collaborazione avviato da Anci e Federazione nazionale della Stampa italiana con un protocollo rinnovato il 28 gennaio 2026.
«Nell’organizzazione comunale – scrive l’Anci - il personale giornalistico deve favorire l’innovazione nell’ambito comunicativo e supportare l’amministrazione nella gestione delle informazioni e della comunicazione istituzionale. Così contribuisce a realizzare in modo compiuto il principio di trasparenza dell’azione politico amministrativa garantendo la massima consapevolezza nella partecipazione sociale alla gestione democratica delle istituzioni».
Il manuale, il 60° editato dall’Associazione, propone criteri rivolti a favorire la più corretta definizione delle procedure selettive, con particolare riferimento al contenuto ed alle disposizioni dello stesso Bando.
