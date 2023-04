Andrea Ruggieri (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

13 Apr 2023

Il Riformista, Andrea Ruggieri nuovo direttore responsabile

Ad annunciarlo il direttore editoriale Matteo Renzi: «Stiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molte idee affascinanti».

«Proveremo dal 3 maggio con Il Riformista a lanciare un sasso nello stagno e far riflettere aprendo la finestra e facendo entrare aria fresca. Sono lieto di annunciare che il direttore responsabile che mi affiancherà in questa avventura sarà Andrea Ruggieri, giornalista professionista, già impegnato in Parlamento con Forza Italia nella scorsa legislatura. Con Andrea stiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molte idee affascinanti. Ne parleremo presto». Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi nella sua enews. (Ansa - 12 aprile 2023)