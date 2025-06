Un momento del seminario (Foto: da assostampasicilia.it)

17 Giu 2025

Informazione, deontologia e reati sessuali al centro di un seminario a Palermo

L’incontro è stato organizzato dal sindacato regionale in collaborazione con l’associazione Flavio Beninati e l’Ordine degli avvocati di Palermo.

Informazione, deontologia e reati sessuali sono stati al centro del seminario organizzato da Assostampa Sicilia in collaborazione con l’associazione Flavio Beninati e l’Ordine degli avvocati di Palermo, svoltosi lunedì 16 giugno 2025 nella sede del sindacato regionale. A coordinare i lavori il vicesegretario regionale di Assostampa Roberto Leone.



L’introduzione è stata di Carla Garofalo, avvocato e organizzatrice alla rassegna "Di maggio in maggio", che ha voluto sottolineare come uno dei rischi maggiori del racconto delle violenze e dei femminicidi sia ormai quello della vittimizzazione secondaria, cioè del trasporto delle vittime sul palcoscenico della cronaca, ma anche all’interno stesso delle indagini nelle quali vengono sottoposte a una serie di accertamenti di interrogatori di perizie che spesso mettono a dura prova la loro resistenza psicologica.



Mario Consani, giornalista e cronista di giudiziaria per oltre trent’anni a Milano e adesso docente di Deontologia allo Iulm ha invece puntato il suo intervento sulle nuove norme contenute nel codice deontologico in vigore per i giornalisti dal primo giugno scorso.



Tiziana Martorana, consigliere dell’Ordine dei giornalisti, ha sottolineato la necessità del coinvolgimento delle associazioni che occupano delle violenze sulle donne per creare una rete che effettivamente porti a evitare l’identificazione alle persone vittime. (anc)