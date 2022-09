La locandina del corso (particolare)

13 Set 2022

"Informazione ed elezioni nell'era digitale", corso online dell'Unesco. Ecco come iscriversi

Da lunedì 19 settembre a domenica 23 ottobre 2022, cinque settimane di formazione fruibile 'on demand', globale, online e gratuita, rivolta a giornalisti (e non solo). Le iscrizioni rimarranno aperte per tutta la durata delle lezioni. Non c'è limite al numero di partecipanti e non sono previsti prerequisiti.

Un corso di formazione globale, online e gratuito, aperto a giornalisti (e non solo) in cui affrontare il delicato rapporto che lega informazione ed elezioni nell'era digitale. A promuoverlo sono l'Unesco, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) e il Knight Center for Journalism in the Americas dell'Università del Texas, specializzato in "massive open online courses" (MOOCs).



Il corso, disponibile in quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e portoghese), dura cinque settimane, da lunedì 19 settembre a domenica 23 ottobre 2022. Le iscrizioni rimarranno aperte per tutta la durata delle lezioni. Non ci sono orari prestabiliti per essere online, con ogni modulo che dura fino a cinque ore in totale. Tutti i materiali di formazione, inclusi i video dei relatori, saranno disponibili per il download e potranno essere visualizzati "on demand".



Al centro delle lezioni temi quali: "Il nuovo paradigma informazione-elezioni"; "Disinformazione e incitamento all'odio"; "L'impatto delle pratiche online dannose sul ciclo elettorale e gli strumenti per affrontarlo"; "Concentrarsi sulle misure preventive per combattere le pratiche dannose"; "Coinvolgimento multi-stakeholder e azioni correttive per contribuire a un ecosistema online trasparente e inclusivo".



Il programma, l'elenco dei docenti e il form per iscriversi sono disponibili ai link di seguito:

Inglese: https://journalismcourses.org/course/information-and-elections-in-the-digital-era/

Francese: https://journalismcourses.org/course/information-et-elections-a-lere-du-numerique/

Spagnolo: https://journalismcourses.org/course/informacion-y-elecciones-en-la-era-digital/

Portoghese: https://journalismcourses.org/course/informacao-e-eleicoes-na-era-digital/



Non c'è limite al numero di partecipanti e non sono previsti prerequisiti per partecipare. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà completato tutti i moduli e i quiz.



Per informazioni è possibile contattare: Namara Burki (n.burki@unesco.org) dell'Unesco; Mallary Tenore (mallary.tenore@utexas.edu) del Knight Center for Journalism in the Americas; Valdemar Christensen (valdemar.christensen@undp.org) dell'Undp.