La locandina del seminario

03 Gen 2024

‘Intelligenza artificiale e sapienza del cuore’: il 26 gennaio corso di formazione a Formia

Tra i relatori del seminario, organizzato dall’Ordine dei giornalisti del Lazio, Ucsi del Lazio e Arcidiocesi di Gaeta, ci sarà anche Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi. I partecipanti otterranno cinque crediti deontologici.

Si svolgerà venerdì 26 gennaio 2023 dalle 10 alle 13, presso la sala Ribaud del Comune di Formia (Lt), il corso gratuito di formazione “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”. Il seminario, organizzato dall’Ordine dei giornalisti del Lazio, Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) del Lazio e Arcidiocesi di Gaeta, prenderà spunto dal messaggio di Papa Francesco per la 58esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali: come tutte le rivoluzioni, anche quella basata sull'intelligenza artificiale pone nuove sfide affinché le macchine non contribuiscano a diffondere un sistema di disinformazione a larga scala e non aumentino anche la solitudine di chi già è solo. Questi aspetti hanno anche un impatto concreto sulla professione del giornalista, in termini di rischi ma anche di opportunità, sulla deontologia e su come le IA potranno cambiare il modo di fare giornalismo a livello locale.



I saluti istituzionali saranno a cura di S. E. mons. Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta; Guido D’Ubaldo, presidente dell’Odg del Lazio; Stefano Ferrante, segretario Associazione Stampa Roma; Maurizio Di Schino, presidente UCSI Lazio.



Sul palco si alterneranno poi Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede; Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi; Assunta Pelliccio, docente del corso di Disegno e comunicazione; Fabrizio Arnone, giornalista - formatore su editoria digitale e content manager; don Maurizio Di Rienzo, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali delle Arcidiocesi di Gaeta; Graziella Di Mambro, giornalista “Latina Oggi”; Giuseppe Mallozzi, giornalista - direttore quotidiano online “Temporeale.info”; Simone Nardone, giornalista “Radio Civita InBlu”; Andrea Balzanetti, giornalista - componente del Consiglio di Disciplina dell’Odg del Lazio; Alessandra Aprile, ufficio stampa Comune di Gaeta; Maurizio Di Schino, presidente Ucsi Lazio.



Il corso darà diritto a cinque crediti deontologici ai giornalisti che parteciperanno dopo essersi registrati sulla piattaforma della formazione loro dedicata.