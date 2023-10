Giornalisti al lavoro (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Ott 2023

Internazionalizzazione delle notizie ed etica giornalistica: l'11 ottobre corso di formazione a Bologna

Al seminario, che darà diritto a sei crediti deontologici, è prevista anche la partecipazione della segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante.

Si svolgerà mercoledì 11 ottobre 2023 dalle 15 alle 19, presso il Complesso Belmeloro dell’Università di Bologna (via Beniamino Andreatta 8, Bologna), il corso gratuito di formazione “Le questioni dell’O.d.G.: internazionalizzazione delle notizie ed etica giornalistica. Gli statuti professionali in Europa e nel mondo”, organizzato dall’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna in collaborazione con la cattedra di Diritto della Comunicazione dell’Unibo. Il seminario, a sessant’anni dall’istituzione, nel 1963, dell’Odg, offre ai giornalisti una visione d’insieme delle questioni e del ruolo dell’Ordine che, dalla sua nascita, ha accompagnato, fra alti e bassi, l’evoluzione del giornalismo in Italia.



Il seminario si svilupperà attraverso quattro appuntamenti: il primo incontro si concentrerà sulle ragioni storiche dell’Ordine dei giornalisti e sul suo ruolo attuale, sulle questioni normative, sulle riforme e sulle condizioni della professione giornalistica; il secondo e terzo incontro approfondiranno le questioni dell’ordine, in particolare gli aspetti normativi e deontologici nella pratica giornalistica della Stampa e della Tv, con un focus particolare sull’informazione al tempo di internet e sulle sue problematiche. L’ultimo incontro sarà focalizzato sulla questione dell’internazionalizzazione delle notizie.



Questi i panel previsti nell’incontro dell’11 ottobre con i rispettivi relatori:



- Il fondamento sovranazionale della libertà di informazione. La normativa europea e il ruolo della Corte di Strasburgo, a cura di Carlo Berti (docente di Diritto della Comunicazione Unibo);

- Regolamentazione professionale e statuti deontologici dei giornalisti nei principali paesi europei, nel Regno Unito e negli USA, di Riccardo Sorrentino (giornalista, presidente OdG della Lombardia);

- Regolamentazione professionale e statuti deontologici dei giornalisti nei principali paesi europei, nel Regno Unito e negli USA;

- Il ruolo della Fnsi e dei principali sindacati europei ed extra-europei per la tutela della professione giornalistica, a cura della segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana Alessandra Costante;

- Genere e non solo: giornalismo e linguaggi corretti. Uno sguardo internazionale, di Paola Dalle Molle (vice-presidente Odg Friuli Venezia Giulia).



L’incontro sarà introdotto e moderato da Franco Elisei (giornalista, presidente OdG Marche). È possibile iscriversi al corso, che darà diritto a sei crediti deontologici, attraverso il portale della formazione dei giornalisti.