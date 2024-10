‘Invecchiamento, salute e mass media': il 29 novembre seminario Ungp in Fnsi

18 Ott 2024

Il corso di formazione è organizzato in collaborazione con la Fnsi, l'Ordine dei giornalisti del Lazio e Casagit Salute. Appuntamento alle 10 in sala Walter Tobagi.

Si svolgerà venerdì 29 novembre 2024 dalle 10 alle 13, presso la sede della Federazione nazionale della stampa italiana (via delle Botteghe Oscure 54, Roma), il corso di formazione ‘Invecchiamento, salute e mass media. Giornaliste e giornalisti dalla parte degli anziani’.



Il seminario, organizzato dall’Ungp in collaborazione con la Fnsi, l’Odg del Lazio e Casagit Salute, intende proseguire un percorso di approfondimento sulle tematiche legate all’invecchiamento della popolazione intrapreso quest’anno con una prima iniziativa aperta da una relazione del professor Silvio Brusaferro, già presidente dell'Iss.



Si porrà l’attenzione sul contributo che i giornalisti sono chiamati a dare con il loro lavoro informazione trasparente e indipendente, deontologicamente corretta, sugli strumenti di cura e assistenza a disposizione e sui loro limiti. Si sottolineerà la necessità di incentivare la diffusione della medicina preventiva e dei corretti stili di vita e vigilare perché la vecchiaia, un tempo non breve, possa essere vissuta dai cittadini italiani nel modo più degno possibile.



Ad introdurre il corso sono previsti i saluti istituzionali di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, Carlo Bartoli, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Roberto Ginex, presidente Inpgi, Gianfranco Giuliani, presidente Casagit, e Alessia Marani, presidente del Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani.



A moderare l’incontro sarà Patrizia Disnan, vice presidente vicaria dell’Ungp e coordinatrice del corso.



Di seguito l’elenco delle relazioni:



Prof. Francesco Landi (direttore del Dipartimento di Scienze dell’invecchiamento al Policlinico Gemelli, docente di Geriatria dell’Università Cattolica) - “Indirizzi e prospettive della geriatria e della gerontologia nel nostro Paese”;

Giovanni Iacono (vice presidente vicario di Federsanità nazionale, presidente Federsanità Anci Sicilia, assessore politiche sociali Comune di Ragusa) - “Persone anziane e non autosufficienti, servizi e strutture e reti integrate per salute, cura e assistenza sul territorio. L’esperienza del Comune di Ragusa”;

Ten.col. Giancarlo Di Niso (Comandante Nas di Roma) - “L’azione dei carabinieri per la tutela della salute in difesa degli anziani fragili contro abusi, vessazioni e truffe”;

Gianfranco Giuliani (presidente Casagit Salute) - “Prevenzione e Carta argento. I progetti di Casagit”;

Tiziana Del Fabbro (segretaria Federsanità Anci Friuli Venezia Giulia) - “10mila passi di salute, un progetto per promuovere salute e longevità attiva”;

Chiara Casotti (presidente Rete Nazionale Coabitare Solidale APS, presidente Casematte APS) - "Coabitazioni solidali e cohousing: un approccio proattivo all’invecchiamento”;

Patrizia Disnan (vice presidente vicaria Ungp) - “Anziani e informazione, diritti e nuove prospettive di indirizzo deontologico. Le proposte dell’Ungp”;

Luigi Ripamonti (Direttore di Corriere Salute) - “Medicina preventiva e tutela dei diritti degli anziani. Il ruolo della stampa di settore” (in collegamento);

Intervento conclusivo: Monsignor Vincenzo Paglia (presidente della Pontificia accademia per la vita).