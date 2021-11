Oscar Iarussi (Foto: Facebook)

11 Nov 2021

La Gazzetta del Mezzogiorno verso il ritorno in edicola e sul web. Oscar Iarussi nuovo direttore responsabile

A dare la notizia gli editori Ecologica spa e l'Editrice del Mezzogiorno srl. «Apprezzata firma di rilievo nazionale e professionista di indiscussa competenza, la sua esperienza e il suo riconosciuto impegno culturale saranno la guida migliore per la nuova vita del quotidiano», scrivono. Gli auguri di buon lavoro della Fnsi.

Oscar Iarussi è il nuovo direttore responsabile de La Gazzetta del Mezzogiorno. Lo comunicano in una nota i nuovi editori, la Ecologica spa e l'Editrice del Mezzogiorno srl spiegando che si tratta del «primo atto necessario al ritorno in edicola e sul web de La Gazzetta del Mezzogiorno».



«Da oltre trent'anni alla Gazzetta del Mezzogiorno, dove ha curato la redazione Cultura e Spettacoli per poi approdare all'Ufficio Centrale, Iarussi – prosegue il comunicato – è apprezzata firma di rilievo nazionale e professionista di indiscussa competenza. La sua esperienza nel giornale e il suo riconosciuto impegno culturale saranno la guida migliore per la nuova vita del quotidiano che quest'anno compie 134 anni di storia».



La Gazzetta del Mezzogiorno manca dalle edicole dal 2 agosto 2021. Dopo un lungo iter giudiziario, l'8 ottobre il tribunale di Bari ha omologato il concordato preventivo proposto dalla società Ecologica Spa per il fallimento della Mediterranea Spa, società proprietaria della Gazzetta, affidando il giornale ai nuovi editori. «Uno spiraglio di luce per tutti i lavoratori della Gazzetta dopo anni di buio e sofferenze», fu il commento del Comitato di redazione alla notizia dell'omologa del concordato.



Al neodirettore Oscar Iarussi gli auguri di buon lavoro della Federazione nazionale della Stampa italiana, con l'auspicio che, dopo la sua nomina, il giornale possa presto tornare ad essere la voce delle popolazioni di Puglia e di Basilicata.