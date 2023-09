La locandina del corso

30 Ago 2023

'La parola in tv: il giornalista tra informazione e intrattenimento', iscrizioni entro il 21 settembre

Il corso, organizzato dalla Fnsi in collaborazione con Formedia e Assostampa Basilicata, darà diritto a cinque crediti formativi.

Sono aperte fino a giovedì 21 settembre 2023 le iscrizioni al corso gratuito di formazione "La parola in tv: il giornalista tra informazione e intrattenimento", che si svolgerà venerdì 22 settembre dalle 9 alle 14, presso la sala “Walter Tobagi” nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana (Corso Vittorio Emanuele II 349, Roma).



Nel corso del seminario, organizzato dalla Fnsi in collaborazione con ForMedia e Assostampa Basilicata, verranno analizzate le regole della retorica nei talk show e la figura dello spin doctor, la scelta dei temi e degli ospiti, il rapporto tra giornalisti e uffici stampa. Si parlerà delle dirette Tv e degli speciali dai talk show alle maratone, nonché del ruolo dell’inviato e della verifica delle fonti. Verrà esposta l’evoluzione storica di un genere che racconta la trasformazione del nostro Paese dalla prima alla seconda Repubblica. Si discuterà infine sul cambiamento del linguaggio della politica dei social network e su come l’approfondimento politico si adatta al contesto che deve raccontare.



A introdurre il corso saranno i saluti iniziali della segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Alessandra Costante, mentre modererà la discussione Tommaso Polidoro, consigliere nazionale Fnsi.



I relatori saranno il conduttore del Tg2 Daniele Rotondo (cui sarà affidato il panel “Linguaggi e gerarchia della notizia televisiva, l’impaginazione, il mezzobusto, le interviste, il reportage, le opinioni. Breve storia del telegiornale in Italia”), il conduttore di Omnibus La7 Andrea Pennacchioli (con la relazione “Come si scelgono i temi, gli ospiti, la costruzione del giusto mix”), il conduttore del Tg La7 Paolo Celata (con l’intervento “Le dirette e gli speciali tv, il ruolo dell’inviato e la verifica delle fonti”), il sociologo dell’Università Mercatorum ed editorialista del quotidiano La Stampa Massimiliano Panarari (che si concentrerà sull’argomento “La fruizione digitale di prodotti televisivi - Digital audience”), la conduttrice del Tg5 Mediaset Domitilla Savignoni, il conduttore radio/televisivo David Parenzo e la conduttrice di “Buongiorno” su Sky Tg24 Tonia Cartolano.



È possibile iscriversi al corso, che darà diritto a cinque crediti, attraverso la piattaforma della formazione dei giornalisti.