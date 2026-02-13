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L’appello sul sito web dell’Ifj
Internazionale 18 Apr 2026

L’appello dell’Ifj: «Liberare Ahmed Shihab-Eldin»

Il giornalista e documentarista è detenuto in Kuwait da sei settimane per aver commentato video e immagini relativi alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. La Federazione Internazionale dei Giornalisti ne chiede l'immediato rilascio.

Con una nota pubblicata sul suo sito web sabato 18 aprile 2026, la Federazione Internazionale dei Giornalisti chiede l’immediato rilascio di Ahmed Shihab-Eldin, giornalista detenuto in Kuwait da sei settimane per aver commentato video e immagini relativi alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Nei giorni scorsi la Fnsi e l’Assostampa Puglia avevano aderito all’appello dell’Università di Bari, in cui Shihab-Eldin lavora come docente, per la liberazione del giornalista e documentarista.

Shihab-Eldin, ricorda l’Ifj, «si trovava in Kuwait in visita alla sua famiglia all'inizio della guerra ed è stato visto l'ultima volta il 2 marzo. Si ritiene che debba affrontare delle accuse per aver presumibilmente diffuso false informazioni. Giornalista pluripremiato, Shihab-Eldin ha lavorato per PBS, HuffPost e Al Jazeera English. È inoltre noto per il suo sostegno ai palestinesi di Gaza e per essere un acceso critico del governo israeliano. Poco prima del suo arresto, ha pubblicato sui social media un filmato verificato che mostrava un aereo da caccia statunitense abbattuto per errore dalla difesa aerea kuwaitiana».

Il Kuwait, aggiunge l’Ifj, «ha recentemente inasprito le sue politiche contro la pubblicazione di contenuti di natura militare. Il 3 marzo, il ministero dell'Interno kuwaitiano ha messo in guardia contro la pubblicazione di contenuti relativi a "missili o luoghi ad essi collegati".  Il 15 marzo, il Kuwait ha adottato la Legge n. 13 del 2026 , volta a "garantire e proteggere i supremi interessi delle autorità militari". Essa prevede pene detentive e multe severe. L'articolo 26, in particolare, prevede che chiunque diffonda intenzionalmente notizie, pubblichi dichiarazioni o promuova false voci relative alle autorità militari, tali da indebolire la fiducia in queste ultime, diminuirne il prestigio, metterne in dubbio l'esistenza o minarne il morale, sia punito con una pena detentiva minima di tre anni e una multa minima di 5.000 dinari (circa 13.750 euro)».

La Federazione Internazionale dei Giornalisti ha descritto la legge come uno strumento per «mettere a tacere il giornalismo critico, limitare la condivisione di informazioni di interesse pubblico e consentire la censura».

Il segretario generale della Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ), Anthony Bellanger, ha dichiarato: «Ahmed Shihab-Eldin deve essere liberato immediatamente. Il giornalismo non è una minaccia. Documentare la guerra è nell'interesse pubblico. Un mondo in cui i giornalisti sono presi di mira non è un mondo libero. Il pubblico ha il diritto di sapere cosa sta succedendo in Medio Oriente, ed è sbagliato che i giornalisti ne paghino il prezzo. Liberate Ahmed ora. L'Ifj continuerà a lavorare a stretto contatto con la sua affiliata, l'Associazione dei Giornalisti del Kuwait, per ottenere la sua liberazione». (anc)

@fnsisocial
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