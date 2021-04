La locandina del webinar

29 Apr 2021

‘Libertà, diritti, dignità del lavoro’: il 1° maggio evento online della Fnsi

Il sindacato dei giornalisti celebra le Festa dei lavoratori con una iniziativa in streaming dedicata alla crisi dell'informazione italiana. Appuntamento dalle 10.30 alle 12 con le testimonianze di colleghe e colleghi da tutta Italia.

Un primo maggio all’insegna della buona informazione e del diritto dei cittadini ad essere informati. E della consapevolezza che per garantire l’una e l’altro è necessario garantire ai giornalisti diritti e tutele che li mettano in condizione di svolgere nel migliore dei modi il loro lavoro e al settore di ottenere sostegni pubblici adeguati.



È il primo maggio della Fnsi, che quest’anno celebra la Festa dei lavoratori con un webinar, in streaming sulla pagina Facebook del sindacato dei giornalisti (qui il link diretto), con la partecipazione di colleghe e colleghi da tutta Italia.



“Libertà, diritti, dignità del lavoro: informazione precaria, democrazia precaria”: questo il titolo dell’appuntamento, sabato 1° maggio dalle 10.30 alle 12, cui prenderanno parte, fra gli altri, il segretario generale e il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti; Marina Macelloni, presidente dell’Inpgi; Vittorio Di Trapani, segretario Usigrai; Anna Del Freo, Mattia Motta, Alessandra Costante, Guido Besana e Daniela Scano, componenti della segreteria della Fnsi.



All’incontro porteranno le loro testimonianze giornaliste e giornalisti precari.