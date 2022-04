La sala Walter Tobagi della Fnsi

Marcia straordinaria PerugiAssisi, il 20 aprile conferenza stampa in Fnsi

Appuntamento alle 11 in sala Walter Tobagi e in diretta streaming. "Fermatevi! La guerra è una follia", il grido di papa Francesco che riecheggerà durante la manifestazione in programma domenica.

Mercoledì 20 aprile 2022, alle ore 11, la sala Walter Tobagi della Fnsi ospita la conferenza stampa di presentazione della edizione straordinaria della Marcia per la Pace PerugiAssisi in programma il 24 aprile dal titolo "Fermatevi! La guerra è una follia". Impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace, dai balconi e per le strade!». L'appello che papa Francesco ha rivolto a tutti, nella domenica di Pasqua è stato raccolto da decine di migliaia di persone di ogni fede e orientamento culturale e politico che domenica prossima marceranno insieme per la pace da Perugia ad Assisi.



«Dopo quasi due mesi di bombe, uccisioni, sofferenze e devastazioni, allarmati per le pesanti conseguenze sociali di questa nuova guerra – affermano gli organizzatori – è tempo di ridare spazio e voce alla pace e per farlo è necessaria la mobilitazione di tutte le donne e uomini di buona volontà».



La Marcia, convocata in meno di un mese, intende rilanciare il grido di papa Francesco "Fermatevi! La guerra è una follia" e la proposta di intervenire a difesa dell'Ucraina imboccando la via della pace.



«La preoccupazione – proseguono gli organizzatori – è rivolta alla drammatica escalation della guerra in Ucraina ma anche alla necessità di un forte intervento della comunità internazionale per fermare la terza guerra mondiale a pezzi che continua in Yemen, Libia, Siria, Palestina, Israele, Sahel, Etiopia, Repubblica Democratica del Congo, Afghanistan, Iraq, Somalia, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana. Alla vigilia della Festa della Liberazione, ci ritroveremo per dare nuovo slancio all'impegno per la pace camminando assieme sulla via della nonviolenza e del disarmo sui passi di San Francesco, di Aldo Capitini, di Giorgio La Pira e di p. Ernesto Balducci».



Le motivazioni, gli obiettivi e le adesioni alla Marcia PerugiAssisi saranno illustrate in una conferenza stampa che si terrà mercoledì 20 aprile a Roma nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana (corso Vittorio Emanuele II, n. 349) alle ore 11.



La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su YouTube: https://youtu.be/gsxO30AoU4M.



All'incontro interverranno, fra gli altri: Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi; Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi; Flavio Lotti, Coordinatore del comitato Promotore Marcia PerugiAssisi; fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi; Andrea Romizi, sindaco del Comune di Perugia; Stefania Proietti, sindaca del Comune di Assisi e presidente della Provincia di Perugia; Antonio Bomarsi, presidente di Coop Centro Italia; Marco Piccolo, Gruppo Banca Etica; Vincenzo Morgante, direttore TV2000; Elisa Marincola, portavoce Articolo 21; Paola Spadari, segretaria del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; Vittorio Di Trapani, in rappresentanza del segretario Usigrai Daniele Macheda; Mariam Bouchraa ed Elena Belia, giovani in servizio civile; Guido Barbera, presidente del Cipsi.