Un momento del presidio a Milano (Foto: Associazione Lombarda Giornalisti)

20 Apr 2023

Milano, presidio sotto la sede della Regione per chiedere il ripristino del servizio 'real time' del 118

I giornalisti hanno ribadito, fra l'altro, «la necessità di non limitare ulteriormente la trasparenza e il diritto di cronaca già compromesse dalle nuove norme sulla comunicazione e dalla legge Cartabia», rileva l'Alg.

Decine di giornalisti lombardi si sono dati appuntamento, giovedì 20 aprile 2023, sotto la sede della Regione Lombardia per chiedere con forza la riapertura immediata del sistema "real time" di Areu 118 chiuso da venerdì 14 aprile.



Il presidio è stato anticipato in mattinata da una riunione con i direttori delle testate Lombarde, organizzata dall'Associazione Lombarda Giornalisti, dal Gruppo Cronisti Lombardo e dall'Ordine dei giornalisti. Nell'incontro i direttori avevano ribadito la necessità di garantire a giornali, radio, Tv e siti web quelle informazioni di base che da 13 anni a questa parte - col sistema "real time" - hanno permesso la copertura degli interventi di pronto soccorso gestiti dal 118 nelle 12 province lombarde.



Durante il presidio davanti a palazzo Lombardia Paolo Perucchini, Fabrizio Cassinelli e Riccardo Sorrentino, rispettivamente alla guida di Assostampa, Gruppo cronisti e Ordine lombardi, hanno affermato «la necessità di non limitare ulteriormente la trasparenza e il diritto di cronaca già gravemente compromesse dalle nuove norme sulla comunicazione e dalla legge Cartabia», si legge in una nota della Alg.



«A fronte dell'oscuramento della piattaforma "real time" – prosegue la nota – il servizio che a distanza di una settimana oggi è stato attivato dall'assessorato al Welfare con cinque linee telefoniche dedicate per tre ore al giorno ai rapporti con la stampa non può di certo sostituire il meccanismo informativo digitale Areu. Difficile immaginare che gli oltre 2.800 interventi di pronto soccorso di cui oltre 381 in codice rosso registrati, ieri avrebbero potuto ottenere la giusta copertura informativa attraverso il solo servizio telefonico».



Al termine del presidio una delegazione di giornalisti è stata ricevuta dall'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, e dal suo staff. «Bertolaso – spiega il sindacato regionale – non ha accolto la richiesta di riattivazione immediata del servizio "real time". In compenso ha chiesto due settimane di tempo per definire tecnicamente il nuovo sito Areu. In particolare, Bertolaso ha garantito che a livello informativo la piattaforma non sarà peggiorata: anzi, ha garantito che sarà migliorata offrendo servizi di comunicazione diretta da parte delle strutture sanitarie interessate agli interventi».



«Riteniamo comunque un errore non riaprire subito il servizio "real time" – il commento del presidente Alg, Paolo Perucchini -. Secondo noi, i miglioramenti tecnologici preannunciati potevano e possono essere introdotti mentre la vecchia piattaforma è operativa. In ogni caso, valuteremo attentamente l'efficacia del sistema informativo nuovo e non accetteremo un passo indietro rispetto alle informazioni di base attualmente fornite. Sapremo apprezzare le novità promesse dall'assessore solo se, una volta entrate in servizio, si riveleranno davvero migliorative del livello informativo pubblico e non si riveleranno, invece, ostacoli all'attività dei cronisti e al diritto dei cittadini ad essere informati».