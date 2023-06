La sede Rai di Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

Nomine Rai, segnalazione sulla piattaforma del Coe per la tutela della libertà di stampa

«Il cambio alla guida della Rai e la successiva cascata di nomine dirigenziali rivelano la morsa del governo sull'emittenza pubblica». È l'allerta pubblicata sulla piattaforma per la salvaguardia della libertà di stampa e degli operatori dei media ospitata sul sito del Consiglio d'Europa e gestita da 15 Ong internazionali e associazioni di giornalisti.



L'allerta, designata come di "livello 1", quello che riguarda «le violazioni più gravi e dannose della libertà dei media», è stata pubblicata dalla Federazione internazionale dei giornalisti, dalla sua consorella europea e dall'istituto internazionale della stampa.



Nel testo pubblicato sulla piattaforma viene tracciata la cronologia dei fatti, dalle dimissioni l'8 maggio di Carlo Fuortes, nominato amministratore delegato della Rai sotto il governo Draghi, alla designazione per il posto di Roberto Sergio, al rimpasto il 25 maggio dell'intero vertice dell'emittente pubblica con «l'assegnazione delle posizioni più rilevanti - 15 direttori - a giornalisti e manager considerati vicini alla coalizione di governo». (Ansa)