La senatrice Valeria Valente con la delegazione di giornaliste

07 Apr 2022

Osservatorio sul Manifesto di Venezia, la Cpo Fnsi ricevuta in Senato

La presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio di palazzo Madama, Valeria Valente, ha incontrato la presidente Mimma Caligaris insieme con Monica Pietrangeli della Cpo Usigrai, Paola Spadari, segretaria del Cnog e Silvia Garambois (associazione Giulia Giornaliste).

La senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio del Senato, ha incontrato oggi, giovedì 7 aprile, una delegazione di giornaliste composta dalle rappresentanti della Cpo Fnsi, Mimma Caligaris, della Cpo Usigrai, Monica Pietrangeli, dell'Ordine dei giornalisti, con la segretaria Paola Spadari, e dell'associazione Giulia Giornaliste, Silvia Garambois.



All'ordine del giorno la costituzione di un Osservatorio sulla narrazione corretta sui media dei femminicidi e della violenza di genere, così come indicata dal Manifesto di Venezia.



La senatrice, che ha dimostrato attenzione verso la richiesta di confronto avanzata nei giorni scorsi dalle organizzazioni di stampa, ha sottolineato l'interesse e l'importanza di questo nuovo strumento. «Disponibilità totale – ha sostenuto – ad affermare una nuova cultura che passa necessariamente anche attraverso una puntuale e precisa raccolta dei dati e insieme un corretto e non più stereotipato racconto della violenza».



La delegazione incontrerà lunedì l'onorevole Laura Boldrini, presidente dell'intergruppo alla Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità.