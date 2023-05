La sede del Parlamento europeo a Strasburgo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

24 Mag 2023

Parlamento Ue, la sottocommissione Diritti umani: «Preoccupano gli attacchi alla stampa nel mondo»

Approvato il testo della relazione sulla libertà dei media: «67 giornalisti uccisi nel 2022».

Via libera dalla sottocommissione sui diritti umani del Parlamento europeo alla relazione sulla libertà dei media nel mondo, che esprime «profonda preoccupazione» per gli abusi e gli attacchi contro i giornalisti.



Il testo, approvato con 54 voti a favore, nessun contrario e 3 astenuti, riporta i dati dell'organizzazione non governativa Committee to Protect Journalists (Cpj), secondo cui 67 giornalisti sono stati uccisi nel 2022.



Gli eurodeputati ricordano il ruolo essenziale svolto dai giornalisti nel fornire informazioni affidabili e pertinenti, nel monitorare le autorità e denunciare violazioni dei diritti umani, corruzione, crimini finanziari e aziendali e altro ancora. Il testo esorta tutti gli Stati membri e i Paesi terzi a promulgare legislazioni e politiche per garantire un ambiente di lavoro sicuro per i media e prevenire abusi nei loro confronti. (Ansa)