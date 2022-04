Il 24 aprile 2022 Marcia PerugiAssisi Straordinaria (Foto: perlapace.it)

13 Apr 2022

PerugiAssisi, anche l'Associazione Stampa Umbra alla Marcia straordinaria per la pace

Lo annuncia il presidente Massimiliano Cinque che ha raccolto, assieme alla Fnsi, l'appello ad aderire alla manifestazione in programma domenica 24 aprile, alla vigilia della Festa della Liberazione, per dire: «Fermatevi! La guerra è una follia».

Anche Associazione Stampa Umbra parteciperà alla Marcia della Pace il prossimo 24 aprile. Lo annuncia il presidente Massimiliano Cinque affermando di aver raccolto, assieme alla Fnsi, l'appello del popolo della Pace ad aderire alla Marcia straordinaria Perugia-Assisi, che si terrà alla vigilia della Festa della Liberazione, per dire: "Fermatevi! La guerra è una follia".



Già nella conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti aveva affermato: «Ci saremo e saremo, come sempre, dalla parte della popolazione civile e di chi resiste alle invasioni, oggi in Ucraina, ieri in Afghanistan, Iraq, Siria, a prescindere dal colore politico degli invasori e di chi si oppone all'oppressione. E chiederemo di essere con noi ad una delegazione di giornalisti ucraini, bielorussi, russi che, ogni giorno, contrastano bavagli, carcere, repressione».



«L'Assostampa Umbra – spiega una nota del sindacato regionale – sostiene anche i giornalisti e le giornaliste che si trovano a lavorare nelle zone di guerra in condizioni spesso difficili e ringrazia gli organizzatori della Tavola della Pace, della possibilità che ci hanno dato di potere partecipare all'iniziativa».