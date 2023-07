Una recente protesta di Ultima Generazione (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

12 Lug 2023

Piemonte, giornalisti sanzionati durante un blitz di Ultima Generazione. Protesta l'Odg

Il Consiglio regionale dell'Ordine: «I cronisti esercitano il dovere di informare verificando le notizie».

«Il dovere di informare è un preciso compito dei giornalisti ed essi esercitano questo dovere, verso i cittadini prima di tutto, nelle forme e con gli strumenti della professione, e, soprattutto, verificando le notizie. In base a questo modo di operare, questa mattina un gruppo di colleghi piemontesi era intento a documentare la protesta condotta dal gruppo Ultima Generazione che ha bloccato il traffico stradale per mezz'ora circa sulla strada provinciale tra Settimo e Torino. Eppure, i colleghi sono stati sanzionati dalla polizia stradale per essersi trovati a piedi in autostrada». Così, in una nota, il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte che sottolinea come a suo parere «la sanzione è in contraddizione con l'articolo 21 della Costituzione, che disciplina il diritto di cronaca».



«I colleghi non avrebbero potuto raccontare il reale svolgersi dei fatti se non andando sul posto», conclude l'Ordine che esprimendo solidarietà ai colleghi si dichiara «anche pronto a farsi carico della sanzione nel caso in cui questa non venga revocata». (Adnkronos, 11 luglio 2023)