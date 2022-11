La locandina dell'iniziativa (particolare)

23 Nov 2022

Politica di coesione, dalla Commissione Ue un programma di studio per giornalisti

Previste, fra l'altro, sessioni di formazione online, visite a Bruxelles, incontri con gli esperti nazionali dell'esecutivo comunitario. Candidature entro il 21 dicembre 2022.

La Commissione europea ha lanciato un programma studio sulla politica di coesione rivolto a giornalisti che lavorano in una regione dell'Ue che vogliono sapere di più su questa e altre politiche dell'Unione. Lo comunica la Commissione Ue in una nota pubblicata anche sul sito web della Rappresentanza in Italia.



Il programma, durante il quale si approfondirà il lavoro delle istituzioni dell'Ue, la politica di coesione e il monitoraggio della gestione dei fondi, prevede sessioni di formazione online e una visita di studio a Bruxelles.



I giornalisti selezionati avranno inoltre l'opportunità di incontrare gli esperti nazionali della Commissione, di visitare i progetti finanziati dall'Ue e di imparare a utilizzare gli strumenti di dati della Commissione.



Il primo viaggio di studio a Bruxelles si svolgerà il 2 e 3 febbraio 2023, mentre altri due viaggi saranno organizzati in marzo e aprile. Per ogni viaggio di studio è prevista la partecipazione di circa 40 giornalisti. La Commissione coprirà le spese di viaggio e di alloggio per la partecipazione al programma.



L'invito a candidarsi resterà aperto fino al 21 dicembre 2022.