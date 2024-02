Un momento della cerimonia di consegna del premio Biagio Agnes 2023 (Foto: premiobiagioagnes.it)

26 Feb 2024

Premio Biagio Agnes 2024: Nello Scavo e Salvatore Merlo tra i vincitori

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si svolgerà il 21 giugno a Roma.

La Rai nell'anno della doppia ricorrenza (100 anni della radio e i 70 anni della televisione), l'Associazione Stampa Estera, l'inviato speciale di Avvenire Nello Scavo e il vicedirettore del Foglio Salvatore Merlo, la fiction Rai Un Professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi sono alcuni dei vincitori della XVI edizione del premio Agnes, il premio internazionale di giornalismo e informazione.



La giuria presieduta da Gianni Letta ha decretato i vincitori che saranno premiati in una cerimonia - promossa dalla Fondazione Biagio Agnes - in programma a Roma, in Piazza del Campidoglio, venerdì 21 giugno e sarà condotta, come ormai da tradizione, da Mara Venier e Alberto Matano. Un premio ai valori del giornalismo, della comunicazione e dell'informazione, un riconoscimento all'impegno rigoroso e appassionato di percorsi diversi legati dallo sforzo di capire, analizzare e raccontare, con lo sguardo libero e lungimirante, il presente che stiamo attraversando.



Questi tutti i vincitori a cominciare alla Rai cui è stato assegnato il Premio Radio-Tv perché celebrare il doppio anniversario significa attraversare la storia dell'Italia, grazie a una missione che si rinnova anno dopo anno, sfida dopo sfida: essere voce culturale autorevole, responsabile, plurale. L'attenzione al racconto del Paese è rivolta anche all'assiduo lavoro quotidiano in diverse lingue, con gli occhi di tutto il mondo: all'Associazione della Stampa Estera in Italia va il Premio Stampa Estera.



Passione per la verità, accuratezza, capacità di illuminare storie e angoli bui con equilibrio e competenza: vincono il Premio Carta Stampata l'inviato speciale di Avvenire, reporter internazionale, cronista giudiziario Nello Scavo e Salvatore Merlo, giornalista parlamentare e vicedirettore del Foglio.



Tra filosofia e sentimenti il Premio Fiction va alla serie in due stagioni andata in onda su Rai 1 Un professore, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, un progetto che, oltre al grande successo di ascolti e interazioni social, ha ispirato un confronto sui valori dell'insegnamento e i rapporti della scuola con il mondo esterno.



Il Premio Divulgazione Scientifica va a Barbara Carfagna, conduttrice del programma di Rai 1 Codice La vita è digitale. Il Premio Generazione Digitale - Podcast è stato assegnato a Justine Bellavita, web editor, social media e digital director delle testate periodiche femminili di RCS MediaGroup e a Mia Ceran per il podcast di Will Media The Essential, un racconto quotidiano in cinque minuti dell'attualità politica, economica e culturale.



Si aggiudica il Premio Informazione Culturale lo storico Francesco Perfetti, professore ordinario di Storia contemporanea, direttore della rivista Nuova Storia Contemporanea, nominato presidente della Giunta Storica Nazionale nel mese di ottobre 2023.



Allo scrittore Giulio Leoni il Premio Saggista e Scrittore per il libro: Mameli. Premio Giornalista Scrittore a Federico Rampini per il suo ultimo lavoro La speranza africana. A Officina della Comunicazione il Premio Documentari Culturali. Il Premio Giovani Giornalisti è stato assegnato a Francesco Bechis, classe 1995, cronista politico del quotidiano Il Messaggero.



La cerimonia di premiazione si svolgerà alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. (Ansa, 26 febbraio 2024)