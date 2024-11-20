CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Un momento della cerimonia di premiazione (Foto: da europarl.europa.eu)
Premi e Concorsi 22 Ott 2025

Premio Daphne Caruana Galizia 2025, vince l’inchiesta di ‘Follow the Money’

L’indagine giornalistica, dal titolo 'The Shadow Fleet Secrets', ha svelato le reti che permettono alla Russia di evadere le sanzioni sul petrolio. La cerimonia di consegna si è tenuta a Strasburgo martedì 21 ottobre 2025. Il link al lavoro pubblicato su irpimedia.it.

L’inchiesta 'The Shadow Fleet Secrets' si è aggiudicata il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo per aver svelato le reti che permettono alla Russia di evadere le sanzioni sul petrolio.

L'indagine giornalistica, coordinata dalla piattaforma per il giornalismo investigativo ‘Follow the Money’ in collaborazione con l'italiana IRPIMedia (qui il link al lavoro giornalistico), ha rivelato come gli armatori occidentali abbiano guadagnato più di 6 miliardi di dollari dalla vendita di 230 petroliere obsolete alla flotta ombra russa.

Alla cerimonia di premiazione a Strasburgo, tenutasi martedì 21 ottobre 2025 nella sala stampa del Parlamento europeo intitolata proprio a Daphne Caruana Galizia, hanno partecipato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, vicepresidente responsabile del premio, e i rappresentanti della giuria indipendente che ha decretato il vincitore.

La presidente Metsola ha dichiarato: «Il Premio Daphne Caruana Galizia testimonia il legame indissolubile tra stampa libera, democrazia e pace. In un momento in cui i regimi autoritari cercano di mettere a tacere la verità e distorcere la realtà, l’Europa resta unita a sostegno dei giornalisti che denunciano la corruzione e di tutti coloro che rifiutano di essere ridotti al silenzio".

PER APPROFONDIRE
Tutte le informazioni sul premio e sull’inchiesta vincitrice sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo. (anc)

@fnsisocial
Premi e Concorsi
19 Ott 2025
A Torino dal 22 al 25 ottobre i premi Pestelli, Schiavazzi, Morrione e Laganà dedicati ai lavori dei giovani
Premi e Concorsi
15 Ott 2025
Bruxelles, anche un'italiana tra le vincitrici del premio Ue Megalizzi - Niedzielski 2025
Premi e Concorsi
10 Ott 2025
Premio del Sindacato Cronisti Romani 2025, consegnati i riconoscimenti in Fnsi
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Associazioni05 Apr 2025
Ferrara, il Premio Stampa 2025 alla Caritas diocesana
Appuntamenti28 Mar 2025
IX Premio Santo Della Volpe, il 31 marzo a Erice la cerimonia di consegna
Formazione24 Feb 2025
Premio Roberto Morrione Academy, candidature entro il 7 marzo
Associazioni12 Dic 2024
'Cronaca di un anno di cronaca 2024', flash mob dei giornalisti liguri per dire no alla legge bavaglio
Appuntamenti20 Nov 2024
'Calcata 4.0', torna il premio - festival dedicato a giornalismo digitale e nuove storie di resistenza e attivismo
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits