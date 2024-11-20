Un momento della cerimonia di premiazione (Foto: da europarl.europa.eu)

22 Ott 2025

Premio Daphne Caruana Galizia 2025, vince l’inchiesta di ‘Follow the Money’

L’indagine giornalistica, dal titolo 'The Shadow Fleet Secrets', ha svelato le reti che permettono alla Russia di evadere le sanzioni sul petrolio. La cerimonia di consegna si è tenuta a Strasburgo martedì 21 ottobre 2025. Il link al lavoro pubblicato su irpimedia.it.

L’inchiesta 'The Shadow Fleet Secrets' si è aggiudicata il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo per aver svelato le reti che permettono alla Russia di evadere le sanzioni sul petrolio.



L'indagine giornalistica, coordinata dalla piattaforma per il giornalismo investigativo ‘Follow the Money’ in collaborazione con l'italiana IRPIMedia (qui il link al lavoro giornalistico), ha rivelato come gli armatori occidentali abbiano guadagnato più di 6 miliardi di dollari dalla vendita di 230 petroliere obsolete alla flotta ombra russa.



Alla cerimonia di premiazione a Strasburgo, tenutasi martedì 21 ottobre 2025 nella sala stampa del Parlamento europeo intitolata proprio a Daphne Caruana Galizia, hanno partecipato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, vicepresidente responsabile del premio, e i rappresentanti della giuria indipendente che ha decretato il vincitore.



La presidente Metsola ha dichiarato: «Il Premio Daphne Caruana Galizia testimonia il legame indissolubile tra stampa libera, democrazia e pace. In un momento in cui i regimi autoritari cercano di mettere a tacere la verità e distorcere la realtà, l’Europa resta unita a sostegno dei giornalisti che denunciano la corruzione e di tutti coloro che rifiutano di essere ridotti al silenzio".



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sul premio e sull’inchiesta vincitrice sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo. (anc)