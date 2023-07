Premio 'Giornalismo sardo: l'addetto stampa dell'anno 2023', prorogato il termine per l'iscrizione

13 Lug 2023

Sarà possibile presentare le domande entro il 30 luglio. Il concorso è strutturato in due sezioni: "Addetto stampa della Pubblica amministrazione (Regione, enti locali, sanità e società partecipate)" e "Addetto stampa imprese, organizzazioni private e no profit".

È stato prorogato al 30 luglio il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’edizione 2023 del premio “Giornalismo sardo: l’addetto stampa dell’anno” 2023. L’iniziativa è del Gruppo Uffici Stampa Sardegna (GUS), gruppo di specializzazione dell’Associazione della Stampa Sarda, il sindacato unitario dei giornalisti sardi aderente alla FNSI.



Il premio è strutturato in due sezioni: “Addetto stampa della Pubblica amministrazione (Regione, enti locali, sanità e società partecipate)” e “Addetto stampa imprese, organizzazioni private e no profit”. Sono previsti inoltre due premi speciali: “Addetto stampa alla carriera” e “Premio speciale giornalista Gus”.



In questa edizione verrà assegnato anche un riconoscimento anche all’amministratore pubblico sardo che si sia impegnato per l’istituzione di uffici stampa o incrementato l’assunzione di giornalisti pubblici, nell’ambito di rapporti corretti e della valorizzazione della professionalità giornalistica.



Il premio è promosso dal Gruppo Uffici Stampa Sardegna della FNSI, con la collaborazione dell’Associazione della Stampa Sarda e dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, e si rivolge a tutti i giornalisti e le giornaliste (professionisti e pubblicisti) che ricoprono il ruolo di addetto stampa in enti pubblici, in società partecipate, nel campo del no profit, in imprese e organizzazioni private, purché iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Sardegna.



Le candidature per le due sezioni competitive possono essere presentate sia in prima persona, sia da altri soggetti o enti che vogliano segnalare un addetto stampa che, a loro giudizio, si sia distinto per la sua attività in Sardegna.



Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 30 luglio 2023 all’indirizzo pec stampasarda@legalmail.it, indicando nell’oggetto: “Premio giornalismo sardo – L’addetto stampa dell’anno”.



La cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un evento formativo per i giornalisti, orientativamente nell’autunno 2023.



PER APPROFONDIRE

Il bando del concorso e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell'Associazione della Stampa Sarda.