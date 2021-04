Premio giornalistico Alessandra Bisceglia, candidature entro il 30 aprile

21 Apr 2021

La partecipazione è riservata a pubblicisti e professionisti di età non superiore ai 35 anni, nonché a giovani che si preparano a diventare giornalisti frequentando le scuole riconosciute dall'Ordine. Tre le sezioni in concorso. Ai vincitori mille euro. Il bando e tutte le informazioni.

C'è tempo fino al 30 aprile 2021 per partecipare alla quinta edizione del Premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale, promosso dalla Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus e dalla Libera Università Maria SS. Assunta – Lumsa di Roma.



La partecipazione è riservata a giornalisti pubblicisti o professionisti iscritti all'Ordine, di età non superiore ai 35 anni, nonché a giovani che si preparano a diventare giornalisti, frequentando le scuole riconosciute dall'Ordine.



Il Premio, intitolato alla memoria della giornalista lucana affetta da una rarissima patologia vascolare scomparsa nel 2008 a soli 28 anni, «intende riconoscere e stimolare l'impegno dell'informazione sui temi delle malattie rare, dell'integrazione per le persone diversamente abili, dell'equità nell'accesso alla cura», sottolinea la professoressa Donatella Pacelli, docente di sociologia generale alla Lumsa e vicepresidente della Fondazione ViVa Ale.



Tre le sezioni in concorso: radio-tv; agenzie di stampa, quotidiani e periodici; web. I riconoscimenti andranno a pezzi giornalistici pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 21 aprile 2021. Ai vincitori di ciascuna sezione spetteranno 1000 euro; targa e attestato di riconoscimento al secondo e terzo classificato.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni utili per partecipare al concorso sono disponibili sul sito web e sulla pagina Facebook del premio. Il bando e la scheda d'iscrizione sono allegati anche in fondo.



Qui sotto, infine, il video promozionale della quinta edizione.