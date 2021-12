Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai

07 Dic 2021

Rai, Barachini anticipa a Fuortes audizione in Vigilanza sull'edizione notturna dei Tg regionali. Plauso dell'Usigrai

Fra i punti da approfondire, elencati nella lettera inviata dal presidente della Commissione all'ad, anche piano industriale, l'audit interno aperto in merito a presunte molestie e i contenziosi legali tra viale Mazzini e gli artisti. I rappresentanti sindacali: «Bene, per ora solo tagli senza progetto».

Il presidente della Vigilanza Rai, Alberto Barachini, ha inviato una lettera all'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, per annunciargli una convocazione in commissione sulle edizioni notturne della Tgr, sul piano industriale, sull'audit interno che la Rai ha aperto in merito alle presunte molestie e sui contenziosi legali tra viale Mazzini e gli artisti. «Su concorde valutazione dei rappresentanti dei Gruppi della Commissione che mi onoro di presiedere – scrive Barachini – è emersa la necessità di sottoporre alla Sua attenzione alcune considerazioni e richieste. Mi riferisco in primo luogo all'eliminazione delle edizioni notturne dei Telegiornali regionali, oggetto di diversi commenti critici. Su tale decisione, pur nel pieno rispetto dei margini di autonomia che Le sono riservati, sarebbe stato auspicabile un confronto preventivo con questa Commissione e con le stesse Organizzazioni sindacali».



Elencati tutti i punti che saranno al centro dell'audizione, da programmare «in tempi ragionevolmente brevi», la missiva si conclude con l'invito ad un confronto leale e serio con la Commissione allo scopo di condividere ogni sforzo per sostenere il processo di innovazione del servizio pubblico.



Passaggio ripreso dall'Usigrai che, in una nota, evidenzia: «Bene fa la Commissione di Vigilanza a chiedere all'Ad della Rai un confronto leale e serio per sostenere il processo di innovazione dell'azienda. Per il momento registriamo solo l'annuncio di tagli lineari senza un progetto e per giunta sull'informazione per i territori».



Alla commissione di Vigilanza, ricordano i rappresentanti sindacali, «l'ad ha detto che la terza edizione della Tgr è stata cancellata per motivi editoriali, ma poi l'azienda all'Usigrai dice che nessuna decisione definitiva è stata assunta in merito alla 3ª edizione della Tgr. Delle due l'una: o non si dice il vero al parlamento o non lo si dice al sindacato».



Intanto, incalza l'Usigrai, «se le decisioni sono state prese, il 16 dicembre il Cda della Rai si troverà sul tavolo, e dovrà decidere se approvarlo o meno, il piano di produzione e trasmissione della Testata Regionale. Scopriamo inoltre solo oggi che dai palinsesti sparirà anche l'edizione della notte del tg di Raisport sul canale dedicato, raisport + hd: l'ultimo tg sportivo della giornata sarà alle 18.30 e non avremo più servizi e highlights delle partite e degli eventi serali. Così – concludono i giornalisti – si dà solo il via a una stagione di tagli che mortifica il ruolo del servizio pubblico e lascia ad altri il racconto dello sport e l'informazione per il territorio».