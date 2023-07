La presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia (ImagoEconomica/Fnsi)

25 Lug 2023

Rai, Floridia: «Prorogato il termine per il parere sul Contratto di servizio»

La presidente della commissione di Vigilanza annuncia un differimento al 20 settembre 2023.

«Su richiesta unanime dei componenti della commissione di Vigilanza, ho chiesto e ottenuto dal Mimit un differimento al prossimo 20 settembre del termine per l'espressione del parere obbligatorio sul contratto di servizio Rai. La notevole mole di audizioni e la volontà condivisa di svolgere un lavoro approfondito non consentirebbero d'altronde di esprimere il parere entro le prossime due settimane». Lo annuncia la presidente della bicamerale, Barbara Floridia.



«Ringrazio il ministro Urso - sottolinea Floridia - per la disponibilità nei confronti della commissione di Vigilanza, nella consapevolezza della comune volontà di giungere alla definizione di un testo capace di intercettare e di esprimere le sfide, le ambizioni e gli obiettivi del servizio pubblico per i prossimi cinque anni». (Ansa)