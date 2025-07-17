Rai, troupe di 'Porta a Porta' aggredita a Padova

25 Set 2025

Rai, troupe di 'Porta a Porta' aggredita a Padova. La solidarietà dell'Usigrai

La giornalista Chiara Giannini e gli operatori stavano realizzando un reportage sulle baby gang. Nel corso delle riprese alcuni ragazzi hanno lanciato una pietra, che ha colpito la cronista, e delle bottiglie. Il sindacato: «Inaccettabile ogni forma di aggressione a chi fa informazione».

Grave aggressione subita dalla giornalista Chiara Giannini e dalla troupe di 'Porta a Porta' durante la realizzazione di un reportage sulle baby gang a Padova. Ne dà notizia la Rai che, in una nota diffusa giovedì 25 settembre 2025, esprime «la più ferma condanna» per l'accaduto e «piena solidarietà» alla cronista e ai colleghi coinvolti.



«Nel corso delle riprese - spiega l'azienda - alcuni ragazzi hanno lanciato una pietra, che ha colpito la giornalista, e delle bottiglie contro la troupe. Un episodio inaccettabile, che rappresenta un attacco diretto alla libertà di informazione e al diritto-dovere dei giornalisti di raccontare la realtà».



A Chiara Giannini e alla troupe esprime solidarietà anche l'Usigrai, il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico, che in una nota «condanna fermamente l'aggressione» e rileva: «Chi lavora al servizio dei cittadini e del loro diritto ad essere informati non può diventare bersaglio di facinorosi e violenti. Chiediamo che si accertino le responsabilità degli aggressori e si individuino con urgenza strumenti adeguati a garantire l'incolumità di chi fa informazione». (mf)