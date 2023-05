Rinnovati gli organi dirigenti dell'Assostampa Basilicata

14 Mag 2023

Rinnovati gli organi dirigenti dell'Assostampa Basilicata per il quadriennio 2023 - 2027

Il nuovo Consiglio direttivo si riunirà venerdì 26 maggio per procedere alla elezione del presidente, dei due vicepresidenti, del segretario e dell'amministratore.

Nella giornata di sabato 13 maggio 2023, nei due seggi istituiti a Potenza e Matera, per i professionali hanno votato 65 iscritti su 114 aventi diritto (pari al 57%). Per i collaboratori hanno votato 26 iscritti su 90 aventi diritto (pari al 29%).



Nel nuovo Consiglio direttivo sono stati eletti i professionali Angelo Oliveto (60 voti), Francesco Loscalzo (40 voti), Nicoletta Altomonte (35 voti), Alessandro Boccia (31 voti), Vincenzo Fontanarosa (24 voti), Nicoletta Soave (22 voti) e Caterina Venece (21 voti), e i collaboratori Giuseppe Cutro (13 voti) e Giancarlo Riviezzi (13 voti).



I professionali Donato Mastrangelo (45 voti) e Eustachio Follia (25 voti) e il collaboratore Anna Giammetta (63 voti) compongono il nuovo Collegio dei revisori dei conti.



Il Collegio dei probiviri è formato dai professionali Serafino Paternoster (46 voti) e Francesco Zaccara (25 voti), e dal collaboratore Luigia Tancredi (54 voti).



