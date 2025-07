La homepage di sardiniapost.it

01 Lug 2025

Sardinia Post cessa le pubblicazioni, l’Assostampa: «Ennesimo impoverimento del panorama editoriale»

Il sindacato regionale: «Siamo vicini ai colleghi e con l’assistenza della Federazione nazionale della Stampa siamo impegnati nella ricerca di soluzioni che possano dare una prospettiva alla testata».

«Sardinia Post da ieri ha cessato le pubblicazioni, dopo quasi 13 anni di presenza e costante impegno giornalistico. Il piano di ristrutturazione del debito presentato dalla società editrice, la Ico 2006, non è stato accolto dal tribunale di Cagliari». Lo rende noto l’Associazione della Stampa Sarda in una nota diffusa martedì 1° luglio 2025.



Il sindacato regionale prosegue: «È un ennesimo segnale di impoverimento del panorama editoriale, una voce autorevole che, almeno per il momento, cesserà di dare il suo contributo nella testimonianza di ciò che accade nell’isola. L’epilogo arriva dopo alcuni anni travagliati per via delle vicissitudini societarie, che hanno condotto ad avvicendamenti nell’assetto azionario, e, di recente, alla presa in affitto della testata dalla Sae Sardegna Spa, affittanza cessata il 31 gennaio scorso. In tutto questo periodo, i due colleghi rimasti in servizio non si sono risparmiati per continuare a garantire un’informazione puntuale e corretta, nonostante le gravi difficoltà, e uno di loro ha anche accettato di ricoprire il ruolo di direttore responsabile, per assicurare continuità alle pubblicazioni».



L’Associazione della Stampa Sarda «è vicina ai colleghi e con l’assistenza della Federazione nazionale della Stampa è impegnata nella ricerca di soluzioni che possano dare una prospettiva alla testata e opportunità ai due giornalisti, affinché il perimetro di un’informazione libera, corretta e puntuale non continui ad assottigliarsi». (anc)