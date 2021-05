La redazione del Tirreno a Livorno

11 Mag 2021

Sciopero al Tirreno. Fnsi e Ast al fianco dei colleghi: «L'azienda rispetti gli impegni»

La nuova proprietà, spiega il sindacato, «intende avvalersi di ammortizzatori sociali pesantissimi a carico di un corpo redazionale già sottoposto a un gravoso carico di lavoro e sta anche tagliando e riducendo in maniera drastica i rapporti di collaborazione con i fotografi».

Il Comitato di redazione de Il Tirreno ha proclamato lo sciopero per oggi, 11 maggio 2021, dopo un duro confronto con la nuova proprietà SAE (che ha rilevato la testata da Gedi assieme alle Gazzette di Modena e di Reggio e alla Nuova Ferrara). Lo rende noto l'Associazione Stampa Toscana. «La proprietà intende avvalersi di ammortizzatori sociali pesantissimi a carico di un corpo redazionale già sottoposto a un gravoso carico di lavoro e sta anche tagliando e riducendo in maniera drastica i rapporti di collaborazione con i fotografi, indispensabili per confezionare un quotidiano che ha una fitta rete di edizioni locali», spiega l'Assostampa.



Il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso, e il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, a nome degli organismi sindacali che rappresentano, «si schierano al fianco dei colleghi, pronti ad intervenire ad ogni tavolo della vertenza e richiamano l'azienda a rispettare gli impegni presi soltanto pochi mesi fa, quando subentrò a Gedi: ossia rilanciare e potenziare il giornale e non scaricare pesi e costi sui giornalisti e sui fotografi, che faticosamente, anche dopo la recentissima e non indolore riorganizzazione del lavoro, assicurano ai lettori quel prodotto completo che non potrebbe più essere garantito in presenza di un piano di tagli che andrebbe a incidere, fatalmente, sulle buste paga e sulle presenze».