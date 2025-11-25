Foto: google.com/maps

30 Dic 2025

Siria, l'Ifj chiede il rilascio immediato del giornalista Firas Al - Barjas

Il cronista «è stato arrestato dalle Forze Democratiche Siriane davanti al suo posto di lavoro a Raqqa il 15 dicembre 2025».

«Firas Al-Barjas, giornalista di Sawt Al-Hayat Radio, è stato arrestato dalle Forze Democratiche Siriane davanti al suo posto di lavoro a Raqqa, nel nord della Siria, il 15 dicembre. Non gli è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale per il suo arresto e gli è stato negato l'accesso alla sua famiglia o al suo avvocato». Lo denuncia l’Ifj sul suo sito web martedì 30 dicembre 2025.



L'Unione dei giornalisti siriani (Sju) ha commentato: «La libertà di stampa è un diritto intrinseco e indivisibile e non deve essere soggetta ad alcuna considerazione politica o di sicurezza. La dignità e la sicurezza dei giornalisti sono responsabilità di tutte le autorità e delle forze che esercitano il controllo sul territorio».



L'Associazione dei giornalisti siriani (Sja) ha sottolineato che «la necessità di rispettare la libertà di espressione e il lavoro dei media in tutte le regioni siriane e di porre fine alle pratiche che portano a mettere a tacere le voci dei giornalisti o a intimidire gli operatori dei media».



Il segretario generale dell'Ifj, Anthony Bellanger, ha dichiarato: «In un momento in cui i giornalisti siriani lavorano instancabilmente, spesso a rischio personale, per ricostruire un panorama mediatico libero, indipendente e credibile, la detenzione di Firas Al-Barjas e gli attacchi ad altri professionisti dei media inviano un messaggio agghiacciante. Siamo al fianco dei nostri affiliati siriani - ha concluso - nell'esortare le Sdf a rilasciare immediatamente Firas Al-Barjas, a garantire la sua incolumità fisica e legale e a garantire condizioni di lavoro sicure per tutti i giornalisti del Paese, al fine di sostenere la stampa libera e indipendente che i siriani meritano». (anc)