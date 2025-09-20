CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Sugc: «Solidarietà all’inviato Rai Geo Nocchetti querelato per diffamazione»
Associazioni 04 Ott 2025

Sugc: «Accanto all’inviato Rai Geo Nocchetti querelato per diffamazione»

Il sindacato regionale: «La querela si riferisce a uno dei numerosi servizi televisivi realizzati dal collega sul processo in corso nei confronti di decine di agenti della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, accusati di pestaggi contro alcuni reclusi».

Il Sindacato dei Giornalisti della Campania, in una nota diffusa venerdì 3 ottobre 2025 «esprime solidarietà e vicinanza all’inviato Rai Geo Nocchetti querelato per diffamazione dal magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La querela si riferisce a uno dei numerosi servizi televisivi realizzati dal collega Nocchetti sul processo in corso nei confronti di decine di agenti della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, accusati di pestaggi contro alcuni reclusi».

Il sindacato regionale evidenzia poi che «in particolare il servizio racconta quanto emerso nel corso del dibattimento tenutosi nell’aula bunker del carcere in relazione ad un video relativo al colloquio con un recluso da parte del magistrato di Sorveglianza che ha firmato la querela nei confronti di Nocchetti, dell’ex direttore Tgr e del caporedattore della Tgr Campania, questi ultimi per omesso controllo. Una querela – conclude il Sugc - che incide non solo sul diritto di cronaca del servizio pubblico radiotelevisivo, ma che penalizza anche la libertà di informazione». (anc)

@fnsisocial
Associazioni
04 Ott 2025
Schifani accoglie l’appello di Assostampa e Odg: «Ritiro la querela contro il direttore del Giornale di Sicilia»
Associazioni
03 Ott 2025
Stampa Romana: «Solidarietà a giornalisti e attivisti della Flotilla arrestati»
Associazioni
02 Ott 2025
Concorso per addetto stampa al Comune di Cefalù, Assostampa Sicilia: «Necessaria massima trasparenza»
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi01 Ott 2025
'Premio giornalismo sardo: l'addetto stampa dell'anno' 2025, candidature entro il 15 ottobre
Minacce30 Set 2025
Sulmona, minacce in tribunale ad Andrea D'Aurelio. La solidarietà del Sindacato Giornalisti Abruzzesi
Minacce29 Set 2025
Terni, Asu con i Cdr di Editoriale Nazionale: «Solidarietà a Stefano Cinaglia, aggredito verbalmente da Bandecchi»
Lutto27 Set 2025
Abruzzo: addio a Sergio Di Sciascio, «pioniere dell'informazione tv privata». Il cordoglio di Sga e Ussi
Iniziative24 Set 2025
A Conselice il 1° ottobre le celebrazioni per il 19esimo anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa
Iniziative20 Set 2025
'Federico Aldrovandi: 20 anni dopo', seminario a Ferrara
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits