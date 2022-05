La consegna del premio Unicef al presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti (Foto: @LinkFestival_it) La consegna del premio Unicef al presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti (Foto: @LinkFestival_it)

06 Mag 2022

Trieste, consegnato alla Fnsi il premio Unicef 'I nostri angeli'. Giulietti: «Grazie ai cronisti che ci raccontano la guerra»

«Molte delle colleghe e dei colleghi sul campo in Ucraina non hanno neanche un editore alle spalle. Sono gli stessi sul fronte della mafia e della camorra. Sono i più minacciati. Le istituzioni, invece di solidarizzare il giorno dopo, approvino norme a loro tutela», l'appello del presidente al Link Festival di Giornalismo.

Consegnato a Trieste, venerdì 6 maggio 2022, nell'ambito degli eventi di Link Festival di Giornalismo, il premio Unicef "I nostri angeli" alla Federazione nazionale della Stampa italiana. "In nome dei giornalisti e delle giornaliste impegnati a raccontare il terribile conflitto che si sta consumando in Ucraina e per aver dato voce alle storie dei bambini e delle famiglie in fuga e che sono rimasti nel Paese", la motivazione del premio.



A riceverlo, dalle mani del portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti. «Molti dei cronisti e delle croniste che ci raccontano la drammatica situazione dell'Ucraina non hanno neanche un editore alle spalle», rileva Giulietti ai microfoni della Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia.



«Dovesse accadergli qualcosa – prosegue – non hanno neanche un'assicurazione. E sono quelli che sono sempre sui fronti di guerra, ma anche sul fronte della mafia e della camorra in Italia. Sono i più minacciati. Sarebbe ora che le istituzioni italiane, invece di solidarizzare il giorno dopo, approvassero una legge sull'equo compenso e un'assicurazione obbligatoria».